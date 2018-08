Un mágico rincón de cuentos para niños

Fanny Santana

La educación siempre ha sido una de mis grandes preocupaciones, por eso pongo mi mirada constantemente en ese sector. Lo hice con mis hijos a quienes les inyecte pasión y curiosidad por la lectura. Ahora le toca a mi nietecita Miranda Cohén, quien no llega a los dos años y ya disfruta entre sus manos de coloridos cuentos los cuales le leo. En días pasados caminando por Galería 360 descubrí una librería infantil, un mágico rincón de cuentos donde la increíble Anya Damirón ha tenido la formidable iniciativa de abrir este espacio a los más pequeños. Esta librería, donde no solo llevas a los niños a adentrarse a la lectura a través de la literatura, despierta su creatividad y juicio crítico y también nos invita a ese tiempo precioso donde podemos compartir con nuestros hijos, nietos o sobrinos. Otra modalidad que tienen es que puedes rentar los cuentos infantiles y recibirlos en la puerta de tu casa, además que Anya toma el tiempo para recomendarlo de acuerdo a la edad. No me canso de aplaudirla. Ojalá se motiven muchos de ustedes y vivan esta experiencia, es una forma de construir momentos memorables con quienes amamos lo que perdurará hasta la eternidad.

Grupo Ramos

Hablando de educación, el grupo Ramos se ingenió un divertido encuentro con motivo de celebrar el regreso a clases y propiciar un espacio para compartir de forma sana con los hijos de comunicadores sociales en una muy divertida tarde en el parqueo de La Sirena Churchill. Los niños entre los 5 a 12 años disfrutaron de música, animación, juegos inflables, concursos y sorpresas, y tuvieron la oportunidad de interactuar y tomarse fotos con el lindo y emblemático personaje el Lápiz de la Suerte. Berenice Méndez, líder de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, agradeció a los periodistas por su presencia y exhortó a los niños a disfrutar en grande de su fiesta y a prepararse con entusiasmo a este nuevo año escolar. “Para nosotros es un honor recibirlos en esta tarde especial que hemos preparado con gran cariño y esmero para sus pequeños”. Los niños disfrutaron de brindis y pinta caritas y recibieron como obsequio un kit con artículos escolares.

Hiandra Martínez

Buenísima noticia nos llega desde el entorno de Sandro Guzmán manejador y descubridor de la deslumbrante modelo dominicana Hiandra Martínez quien logró un puesto en la lista de las mejores 50 del mundo, seleccionada por la página “Models.com” lo cual es motivo de mucha alegría por las positivas huellas que están dejando en el plano internacional. Cabe destacar que desde sus inicios Martínez se vislumbró para formar parte del ranking ya que su debut fue con el primer desfile de Anthony Vacarello para Yves Saint Laurent. Desde entonces grandes logros ha obtenido Hiandra como son las cinco campañas continuas para la marca francesa, además de las de Moschino y Coach, fotografiada por Steven Meisel. La modelo, que forma parte de la agencia Ossygeno Models en República Dominicana, ha hecho editoriales para las revistas British Vogue, Vogue Paris, Interview y Document Journal, en una carrera impresionante y meteórica. Algo más de Hiandra, oriunda de Azua, fue la primera dominicana en protagonizar importantes campañas mundiales, agregando a la lista a Tom Ford, Versace, Fendi y Oscar de la Renta. Además, ha sido imagen de Zara y portada de las revistas Vogue México y Vogue Latinoamérica. Enhorabuena. Les dejo mi ternura.