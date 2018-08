Un homenaje al rey que nunca muere

Rosanna Rivera

Santo Domingo

Precisamente hoy, miércoles 29 de agosto, estaría festejando Michael Jackson 60 años de su natalicio. Por este motivo, Ritmo Platinum hace un merecido homenaje al Rey del Pop, lleno de sensibilidad y salpicado de algunas lágrimas, para recordarle y mantenerle por siempre vivo en la llama de nuestros corazones.

Orgullosamente soy parte de una generación que disfrutó del inolvidable Michael Jackson. No puedo evitar emocionarme al escribir estas líneas y pensar lo que su vida impactó en millones de jóvenes en todo el mundo que descubrimos la vida al compás de su ritmo, siempre pendientes de sus extravagancias y romances al igual que de su peculiar y misteriosa manera de plasmar sus huellas en el mundo artístico, donde le tocó brillar con la más bella luz, desde que tenía cinco años con sus hermanos en el grupo The Jackson Five.

En esta edición conoceremos la “jacksonmanía” y su impacto en la moda, la década de los 80, su encuentro con el maestro Quincy Jones, la historia detrás de “Thriller”, el álbum más vendido de todos los tiempos. Así como el inicio de la era de los videos con MTV, su necesidad de cambiar su imagen con la cirugía plástica, la paternidad, su sueño anhelado y las mujeres de su vida.

Personal Style.

Mujeres increíbles, a quienes la sensibilidad artística les ha movido toda la vida, son quienes traen a nuestro presente a las damas más importantes de la historia de Michael Jackson. Lisa Marie Presley, Brooke Shields, Diana Ross y Elizabeth Taylor son interpretadas por Techy Fatule, Graciella Dietsch, Indhira de Taspinar y Chabela Estrella de Bisonó. Sus talentos, belleza, mística y carisma retratan la personalidad y la magia que cautivaron al eterno Rey del Pop.