Activo 20-30 con nueva directiva

Santo Domingo

Ejecutivos de la Asociación de Clubes Activo 20-30 realizaron la juramentación de su nueva directiva. La institución sin fines de lucro está formada por jóvenes entre los 20 y 39 años de edad, quienes se dedican al servicio cívico-social, especialmente con la niñez desvalida.

En el año de gestión, que comprende del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, Dubocq será acompañada por Framir Crespo, presidente electo, Darling Batista, secretario, Arlette Frías, tesorera, Laura Álvarez, oficial de relaciones internacionales y varios oficiales nacionales más representando a 13 de los 16 Clubes de la Asociación de República Dominicana.

En su discurso inaugural, Margarita Dubocq expresó que: “Ser socia de Activo 20-30, me ha permitido la oportunidad de servir a mi comunidad y me ha dado el regalo de volver a conocer a mi país y, por consiguiente, hacer amigos a todo lo largo y lo ancho de esta tierra que llamamos Quisqueya. Sin lugar a dudas, ser Activo 20-30 me ha devuelto la fe en la juventud dominicana y en el futuro que, juntos, podemos construir.”