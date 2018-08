Los tres primeros meses de la Duquesa de Sussex

Diana Suriel

Este 19 de agosto Meghan Markle cumplirá tres meses de haber recibido el título de Duquesa de Sussex, tras su matrimonio con el Príncipe Harry.

En este tiempo ha tenido muchas primeras veces, y aunque, lógicamente se ha visto sometida a la presión del protocolo real, también es real que cada una de sus apariciones se ha convertido en plataforma para fortalecer su imagen como un ícono de la moda y referencia de estilo para miles de mujeres alrededor del mundo. Muestra del “suceso Meghan” es que las prendas que usa se agotan al instante en las tiendas online.

Hermosos bolsos y sombreros y una inmensa colección de zapatos puntiagudos con tacón de aguja complementan sus elegantes atuendos.

El estilo de la esposa del príncipe Harry es elegante, exquisito y práctico, incluso desde antes de ser parte de la familia real británica. Sin duda la exactriz se roba las miradas por su buen gusto y sencillez.

Aquí los looks que más nos han impresionado en su nueva etapa de “royal”.

De cerca

Protagonista. Desde su forma de adaptarse al estricto protocolo de la corte británica hasta la curiosidad que provoca saber sobre su vida en Palacio, a la que las cámaras no tienen acceso, nada se escapa. Pero probablemente el aspecto que más interés provoca se refiere a lo que lleva puesto, a los vestidos que luce y a la necesaria evolución de su estilo personal dejando atrás su identidad de actriz y asumiendo la de miembro de la Casa Real.

Total look

Tendencia. Meghan Markle no es solo un ícono de la moda, sino también de la belleza. Posee una cabellera abundante, y no importa si la lleva en ondas suaves o en un moño desenfadado, ella siempre logra lucir perfecta sin esfuerzo. Pero no todo ha sido flores y aplausos en torno a su imagen, ya que el vestido de la colección Resort 2018 de Oscar de la Renta que lució en la boda de una prima del Príncipe, recibió muchas críticas y pocos elogios, pero en resumen está apenas en el inicio de una larga carrera en la que aún llevando al pie de la letra las reglas del protocolo en su vestuario deberá ingeniárselas junto a su equipo para marcar un estilo propio.