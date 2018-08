Un premio para María Isabel

Celeste Pérez

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) realizó recientemente la cuarta edición del Premio Nacional a la Crónica Social, un galardón creado con el objetivo de incentivar el uso correcto de los géneros periodísticos y reconocer la transcendencia de una práctica profesional ética y creativa.

Bajo la dirección de Rosa Arredondo, la ADCS propició una noche memorable en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, escenario que fue testigo de muestras de cariño y grandes emociones. El programa incluyó un reconocimiento al director de Listín Diario, Miguel Franjul, por sus aportes al periodismo social y sus 50 años de ejercicio profesional.

La periodista Lady Reyes fue galardonada con el Premio a la Trayectoria, y otras colegas entre las que, para nuestro orgullo, se encuentra la subeditora de esta sección, Ivelisse Villegas, también fueron merecedoras de premios y menciones especiales en diferentes categorías.

Pero hay un reconocimiento que yo celebro inmensamente: el Primer Lugar en la Categoría Reportaje, otorgado a María Isabel Matos, subeditora de la revista Aldaba. No recuerdo exactamente desde cuándo la conozco, pero sé que han pasado muchos años. Siempre está en su área de trabajo, no es de mucho conversar, pero es asertiva en sus opiniones. Trabajadora incansable, servicial, responsable y abnegada, he sido testigo de su desarrollo profesional y su madurez y superación personal. El día en que fue a depositar su propuesta salió confiada, con la satisfacción de que había realizado un buen trabajo.

Es mi vecina de oficina, así que he disfrutado de las anécdotas de las ocurrencias de Sarah, su hija y su mayor amor. Sé de sus anhelos de conocer el mundo, de su pasión por escribir, de su admiración por doña Carmenchu Brusíloff, su gran mentora, y del amor y respeto que siente por su hermana.

Pero también conozco de los múltiples sacrificios que hace para llegar puntual cada mañana a Listín Diario, porque reside en las afueras de la ciudad. Sé de los ‘malabares’ que a diario realiza para cumplir satisfactoriamente con su rol de profesional, madre y esposa, y como muchas mujeres de este época, también estira al máximo el tiempo y los recursos económicos, para además mantenerse actualizada profesionalmente y cuidar su imagen.

Pero lo que más admiro de María Isabel es que no teme tomar riesgos. Es valiente y decidida. Superarse a sí misma ha sido su enfoque. Siempre está estudiando ‘algo’, leyendo, investigando, aprendiendo, pero además está dispuesta a colaborar con otras secciones o revistas de la empresa aunque esto implique sacrificar sus fines de semana u horas libres.

Ella, con fuertes valores morales y cristianos, también maneja la imagen de importantes figuras de la televisión y el cine, y hace dos años inició un proyecto de formación y belleza infantil que le ha regalado grandes satisfacciones.

Cuando escuché su nombre, como merecedora del premio, y la vi caminando orgullosa y sonriente hacia la tarima, me sentí feliz. María Isabel es un fiel testimonio de que siempre hay algo nuevo para aprender, que quedarse quieto no es una opción, que debemos darnos permiso para soñar en grande, que los pensamientos cambian el modo en el que percibes el mundo que nos rodea y que el más grande obstáculo para alcanzar el éxito está en nuestra mente.

¡Enhorabuena María, hoy celebramos contigo!

¡Hasta el lunes!