Adrenalina y diversión a bordo de un Jet Ski

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo

La adrenalina que genera ir a alta velocidad en el mar es una pasión que Richard Adrián Rodríguez despertó a muy temprana edad; desde pequeño acompañaba a su padre Richard Rodríguez, fundador de la Federación Dominicana de Jet Ski, a las competencias en la playa de Boca Chica.

Aunque la playa ha sido como su segunda casa, no fue hasta los 17 años que Richard Adrián decidió entrar en una de las competencias. “Siempre vi a mi papá practicar el deporte; venía para apoyar a los muchachos en las carreras y verlos me motivó, entonces pensé que también podía hacerlo”, dice.

Su primera carrera fue en la categoría de los 1200 cc por su edad, y desde ese día demostró que esa pasión la lleva en las venas. “Un día decidí correr y tuve el apoyo de los del gremio y de mi padre”.

Para él es casi indescriptible la sensación que siente al estar con el motor en marcha en el medio del mar. “Cuando estoy en la línea de meta la mente se me pone totalmente en blanco por los nervios, hay que estar muy pendiente porque el simple hecho de salir primero te hace ganador, entonces todos estamos ahí luchando por el ser el primero en llegar a la meta”.

El privilegio de vivir en el Caribe, donde es eterno verano, hace que en cualquier época del año se pueda practicar este deporte usando ropa comoda. El sol brillante y la brisa fresca de la playa son las primeras que te reciben al entrar al agua y todo esto luego se conjuga con la presión que se siente al ir a alta velocidad mientras se disfruta del hermoso paisaje.

Los amantes de los Jet Ski pertenecientes al VIP Los Soviéticos del Club de Santo Domingo, cada fin de semana se reúnen religiosamente en Andrés Boca Chica, allí, además de “pisar el acelerador” comparten como una gran familia, tanto así que hasta lo que van a almorzar ese día lo llevan entre todos.

Para Richard Adrián este deporte resulta muy emocionante, pero no deja de tener su riesgo, ya se ha caído varias veces, un fallo en el equipo lo sacó de competencia en una ocasión. “Una vez estaba en Montecristi en una carrera y se me rompió un cable de los que hacen que el Jet Ski doble y casi me estrello con una lancha, pero lo pude controlar y no pasó a mayores”.

Ganar el primer lugar, no es todavía un logro que se ha llevado Richard Adrián, pero aún le quedan muchas carreras, apenas lleva ocho en las que ha resultado ganador del segundo y tercer lugar. Por esto se prepara para dar lo mejor de él en la próxima competencia el 26 de agosto.

La Federación de Jest Ski en el país

En 1993 luego de adquirir un equipo de Jest Ski, Richard Rodríguez se apasionó por este deporte y esto lo lleva al 12 de marzo de ese mismo año a organizar la primera competencia con patrocinio que se realizó en el país. Ese día nace la Federación Dominicana de Jet Ski la cual preside.

En la actualidad la federación cuenta con diez clubes a nivel nacional. “Geraldo La Manta Mendoza, Frank Lantigua, Víctor Cruz, Papito Jeski, Eduardo Prestol, y yo fuimos las personas de una u otra forma hicimos la plataforma para que hoy nuestro país esté a la vanguardia en este deporte acuático”, comenta Rodríguez.

Competidores de varios países se reúnen seis veces al año para pugnar por el primer lugar, “las competencias incluyen los parajes de Boca Chica, la presa de Cotuí, la de Rincón, Palma Sola, Santiago, Taveras y Montecristi. Todos los años, dependiendo mercadológicamente como está todo, vamos haciendo esas actividades en todo el país”.

PASIÓN EN ALTA MAR

VELOCIDAD. Las velocidades a la que debe ir un Jet Ski durante una competencia dependerá del equipo, asegura Richard. “En cada categoría se debe ir a una velocidad diferente pero aproximadamente está entre los 60 y 80 millas promedio. En las categorías de dos tiempos libre y la 800 se utilizan equipos de dos pistones y en las demás son de cuatro, en la Super Charge es en la que se va más rápido, ya que esos tienen una potencia adicional”.

SEGURIDAD EN EL AGUA. Es fundamental para el uso de los Jest Ski el salvavidas. Si hace frío se debe vestir un traje completo, gorro y guantes de neopreno, protectores de rodillas, y espinilleras, botas o escarpines de neopreno que evitarán los resbalones. Para evitar salpicaduras existen gafas especiales que protegen los ojos.

LOS INICIOS DE LA MOTO ACUÁTICA. Según el portal Jet Ski Valencia.com, la historia del Jet Ski comienza en Arizona en 1973, cuando Clayton Jacobsen II, fanático del motocross, pensó en cómo podía hacer para practicar su deporte favorito, pero en lugar de hacerlo en tierra, en el agua. De esta forma inventó una moto de agua para uso personal. Tiempo después (en el año 1976) la marca Kawasaki, comercializó los primeros modelos, ellos fueron los que le dieron el nombre Jet Ski, con el paso de los años, esa marca comercial es genérica para llamar a todas las motos acuáticas. Ese primer modelo tenía el motor de 400 cc, y por primera vez no era necesario utilizar una lancha para practicar ski acuático.

