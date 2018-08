Gracias al Listín Diario

Ana Mercy Otáñez

Desde hace 18 años sus páginas me han servido de plataforma para mi desarrollo personal y profesional. Tengo todo este tiempo compartiendo mis puntos de vistas, escribiendo sobre historias de vida, sobre mis experiencias de mujer, hija, madre, compañera, amiga, profesional o empleada. ¡Esta ha sido mi bitácora al mundo! Mi primera oportunidad llegó con un espacio donde contaba mis vivencias en las actividades y en los eventos sociales más importantes que se celebraban en nuestro país.

Después, con el tiempo dimos un giro de 180 grados. Así como cambia el mundo, las oportunidades se renuevan o se reinventa junto con la persona. Escribir en Listín Diario es parte de mi vida, sus páginas han sido el espacio ideal para mi realización profesional, aquí he compartido con euforia mis sueños, mis aspiraciones, mis alegrías y mis logros. También con lágrimas de dolor he descrito mis caídas, mis frustraciones y fracasos; con la simple intención de que a través de nuestros encuentros semanales podamos compartir, aprender, conocer y valorar las batallas que a diario tenemos que enfrentar. Es una satisfacción poder comunicar sin complejo mis prácticas, mi visión o mi estilo de vida, esto me ayuda a desdoblar el alma y calman mi corazón. Nada es tan gratificante como recibir el “feedback” de nuestros lectores, es hacer “click” con otros seres humanos en situaciones similares que encuentran identificación en nuestros escritos, o simplemente nos consultan buscando una explicación directa o más detallada, no de una experta, sino de una mujer que escribe lo que vive. Contar historias y compartir experiencias están dentro de mis pasiones. Es la forma directa con lo que he aprendido a conectar con otras mujeres como yo, seres humanos comunes y corrientes que han vivido circunstancias muy parecidas a las que comparto cada semana. También interactúo con algunos hombres que de una u otra manera a través de un mail encuentran valor para opinar o preguntar. Todos somos protagonistas de nuestra película de vida. Este medio es un capítulo muy importante dentro de la mía, pues en sus páginas llenas de informaciones relevantes, he encontrado mi hueco de expresión sin restricciones, con mucha ayuda y correcciones para compartir mis ideas de una forma más clara. Agradezco al Listín Diario la oportunidad de pertenecer al staff de sus colaboradores, por un período de mi existencia su redacción me sirvió de estancia y por 18 años sus páginas de conexión con el universo. A lo largo de sus 129 años de fundado, el Listín Diario se ha convertido en un ícono de la prensa nacional y regional y muchos con sobrado peso lo definen como el “Decano” de la prensa nacional. Sus aportes son infinitos a nuestra democracia y a los distintos sectores que conforman nuestro país.

Mis felicitaciones para nuestro director don Miguel Franjul, quien con agudeza y olfato realiza una excelente labor informativa, la cual ha sido pieza clave en el desarrollo de la República Dominicana. De igual forma felicito a los editores, periodistas, reporteros gráficos, personal administrativo y todos lo que hacen posible que diariamente lleguemos a los hogares, oficinas, instituciones y centros de estudios del país con las noticias más relevantes, los trabajos de investigación más acabados, la magia de los deportes, la mejor diversión y el entretenimiento. Que Dios nos permita seguir siendo parte de la familia dominicana. ¡Felicidades! Con el poder de Dios nos leemos la próxima semana.