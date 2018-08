¿Lo leíste en Listín Diario?

Celeste Pérez

E l pasado primero de agosto Listín Diario arribó al 129 aniversario de su fundación, motivo por el cual, y como es tradición, el Consejo de Administración organizó una eucaristía para agradecer al Todopoderoso por los éxitos obtenidos por este medio de comunicación, que desde su fundación ha estado siempre a la defensa de los mejores intereses de la sociedad dominicana.

Pocas personas y directivos de empresas recuerdan lo importante que es agradecer, no solo por el éxito de la visión de una institución, también por su mantenimiento a través de los años en un mercado que cada vez es más competitivo, por los colaboradores que cada día retan la cotidianidad para dar lo mejor de sí, por la lealtad de los clientes o por la preferencia del público, ¡el Listín lo hace! Ser agradecido es una elección, no se trata de una acción complicada, basta con unir buenas voluntades. A primera hora de la mañana, de ese día especial para todos los que laboramos aquí, nos reunimos en el jardín principal de la empresa, frente al busto de don Arturo Pellerano Alfau, fundador de Listín Diario, para rendirle un humilde y conmovedor homenaje. Un arreglo de rosas blancas acompañado de un ejemplar de Listín Diario fue colocado sobre su imagen por Gema Hidalgo y Rosanna Rivera, mientras los presentes aplaudíamos como señal de respeto y admiración. No hay duda de que el agradecimiento es la memoria del corazón y con este gesto, la directiva del rotativo agradece a don Arturo por la defensa de Listín Diario en las épocas difíciles.

A las 6:00 de la tarde se desplegó en el pasillo central de la Catedral Primada de América, la elegante alfombra roja por la cual desfilaron diferentes personalidades del contexto político, social y empresarial que se dieron cita para ser testigos del emotivo momento de la eucaristía.

Como muchos de los colaboradores de la empresa, yo también estuve ahí, como lo he hecho desde hace 18 años, exhibiendo mi orgullo de ser parte del engranaje de éxito de Listín Diario.

Para mi satisfacción y mayor orgullo, durante la homilía los obispos Ramón Benito de la Rosa y Carpio y Faustino Burgos expresaron que “Listín Diario se ha convertido en una referencia obligatoria para los dominicanos, quienes para confirmar si un hecho noticioso es verdadero, lo consultan en el Periódico de los Dominicanos”.

Me sentí identificada porque en múltiples ocasiones he escuchado la pregunta ¿lo leíste en Listín Diario?, cuando una persona desea comprobar la veracidad de una información.

Sin duda la inmediatez ha hecho pecar a muchos medios de comunicación, logrando que la ciudadanía pierda confianza en algunas fuentes. Escuchar el testimonio de dos figuras importantes de la iglesia, y que es compartido por millones de dominicanos y extranjeros, confirma que estamos caminando por el trayecto correcto.

Con el pasar de los años Listín Diario ha evolucionado acorde a las tendencias del mercado, bajo la visión y liderazgo del veterano periodista Miguel Franjul, hemos apostado a un contenido propio, acompañado de una diagramación moderna y trabajando a la par en un formato digital que cada día se torna más atractivo.

Algo mágico tienen las paredes de esta empresa que poco a poco te vas sintiendo parte de su historia. Aquí aprendes a valorar la trilogía compromiso, motivación y respeto, y haces parte de tu ADN la esencia de su filosofía. Algo inexplicable se respira en este medio que logra que, al escuchar comentarios y elogios, tu orgullo crezca. Motivos tenemos muchos para celebrar y agradecer, uno de los más importantes es contar con la atención de nuestros lectores, a los que hoy digo: Gracias. ¡Hasta el lunes!