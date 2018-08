Fleury Contreras: Pasión por el "retrorunning"

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

Al no poder correr adelante, Fleury Contreras decidió hacerlo hacia atrás. ¿Cómo se le llamaría a esto? Son muchas las respuestas, pero me quedo con la del psiquiatra Viktor Frankl, quien dijo: “Si logramos dar un sentido a nuestra vida hasta el peor de los sufrimientos es soportable”.

Definitivamente, si elegimos hacer algo y estamos dispuestos a pagar el precio, el éxito está asegurado. Y esto fue lo sucedido con este joven, oriundo de Barrio Nuevo, Villa Mella, quien luego de sufrir un accidente en una pierna le indican de terapia correr para superar el problema.

Cuenta que un día lee en las redes sociales un artículo sobre un estadounidense que ganó un maratón (42 kilómetros) corriendo de espaldas en cuatro horas y un post que decía: “¿Quién se atrevería a correr de esta manera en una carrera que tendría lugar en el Mirador Sur?”.

Asume el reto y comienza a practicar en las calles del sector donde reside. Su primera carrera de espalda la hace en el Jardín Botánico. “Corrí 10 kilómetros en una hora y, al ver que no caía ni agotaba lo suficiente para abandonarlo, me dije ‘bueno estoy listo’. Luego participa en el Mirador Sur y entre 1,500 personas el único que corría para atrás era yo. Gané el reto y me reconocieron como el único dominicano que en tres horas 17 segundos corrió de espalda 21 kilómetros”, dice el joven.

Luego en el 2013 ganó un maratón completo de 42 kilómetros y 195 metros en el mismo lugar. ‘‘Recuerdo como ahora que salimos a las 4:30 de la mañana. Se llamaba ‘‘El madrugador’’, donde participaron cientos de personas.

Fue un día en que puso a prueba su amor hacia esta disciplina. ‘‘Fueron casi siete horas corriendo de espaldas. Se me hincharon las piernas. Llegó un momento que pensé que iba a flaquear. Fueron muchas las personas que no me abandonaron y me dieron ánimo. Este día se abre una ventana para mi trayectoria internacional, conozco al venezolano Franklin Daniel y me habla de las mundiales de ‘retrorunning’ o correr para atrás, y que las próximas eran en Italia en el 2014. En busca de alcanzar su más anhelado sueño, comienza a calentar en la pista de atletismo Félix Sánchez en el Estadio Olímpico y conoce a Mario Martínez, a quien le pide que lo entrene para ir a esta mundial.

Cuenta con mucho orgullo que se fue al país europeo a representar a República Dominicana gracias a la familia y compañeros de trabajo, porque no recibió ayuda del Ministerio de Deporte. ‘‘Le traje al país oro y bronce porque en las semifinales tuve una caída y me fracturé la muñeca, y aún así volví a correr y gané. De esa forma me convierto en el primer dominicano en ganar una mundial”.

“Sigo detrás de mi sueño y me preparo para las mundiales en Alemania 2016 y nueva vez, viajo solo y con muchas precariedades. En esta ocasión, el Ministerio de Deporte me compró el pasaje. Los gastos de estadía me lo dieron en la empresa en la que trabajo. Aquí gano medallas de oro y 4 de plata. Fue un récord mundial en los 4 por 400 metros, una carrera con relevo. Cuando llego no me reconocieron este logro en el país. No le hice mucho caso a esto y me voy a Italia el mes pasado, a la ciudad en Bolonia a representar el país y a competir con 21 países. Esto fue más difícil. Solo otra vez, con las manos vacías. Dormía en una iglesia y los encargados del evento me daban la alimentacion, que era poco, a veces pasaba un día con agua, jugo y pan. Imagínate, hacer una competencia de alto rendimiento pasando hambre. Gané oro en 100, 200 y una de plata por los 4 por 400 en el Teen América que lo conforman Estados Unidos, Cuba y Repúblia Dominicana. Qué orgulloso me sentí cuando el Himno Nacional sonó dos veces’’, cuenta.

Cabe destacar que el el mes de abril de este año ganaste tres medallas de oro en Cuba la competencia Retronunning Internacional.

Cuando le pregunto por qué sigue compitiendo, pese a todo lo padecido, me dice que es grande su afición. ‘‘De repente descubro que nací para correr de esta forma y dejar un legado a las futuras generaciones’’, dice emocionado Fleury, quien además es cantante de música cristiana y tiene una escuela en la que da clases a todas las personas que desean correr de esta forma.

Cuenta que cuando está en la pista su fortaleza es Dios, quien permite que todo suceda, piensa en su familia, su esposa. Pero cuando faltan segundos para escuchar el tiro de salida en su mente está su entrenador, que lo ha dado todo, y las personas que se han sacrificado por él.

PETICIÓN

A los jóvenes que están en deporte les hace mucha falta ayuda del Gobierno y a los que no están les hace falta tener una meta siempre, un sueño...

CONSEJO

Para Fleury Contreras, el deporte es la mejor forma de abrirse a un mundo nuevo lleno de oportunidades y que la adrenalina que sienten que la usen practicando cualquier disciplina, porque esta es un arma de doble filo. Espera que un día se valore el trabajo que está haciendo y que apoyen a los jóvenes en el deporte, porque es lamentable que cuando están practicando una disciplina no los apoyan y cuando se convierten en delincuentes los medios de comunicación los hacen famosos y la sociedad los recuerda para siempre.