Carmenchu Brusíloff: Anécdotas de una editora

Celeste Pérez

Santo Domingo

Su nombre es sinónimo de respeto y éxito. Carmenchu Brusíloff ha forjado una huella importante en el periodismo nacional. Su firma está presente en las páginas de Listín Diario desde 1982. Fue la primera editora de la sección Las Sociales y La Vida. En la actualidad es editora de la revista Aldaba y escribe sobre viajes cada miércoles en La Vida, donde también publica la columna Menudo, los lunes y jueves.

En sus 47 años en el ejercicio periodístico ha realizado notables entrevistas a importantes políticos, escritores y artistas. Es autora del libro “Retazos de una vida” el que cuenta parte de su vida y reproduce reportajes y artículos publicados.

Recientemente el Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), le otorgaron el Premio Nacional de Periodismo 2018, en reconocimiento a sus grandes aportes en los medios de comunicación en las áreas de sociales, turismo, investigación y reportajes.

Aquí algunas anécdotas de sus días de editora.

Un boche de don Rafa.

Don Rafael Herrera no era un hombre de dar boches, pero un día me tocó recibir uno cuando, sin habérselo informado, cogí la primera página de la sección del domingo donde escribía Marianne de Tolentino, pasé su artículo a una página interior y dediqué la portada al tema de las rosas. Es que iba a presentar un asunto novedoso, a solicitud del entonces gerente de producción, Fabio Ortiz. Quería probar el aroma de rosas sobre el papel de periódico. El asunto es que ni Fabio ni yo se lo habíamos comunicado oficialmente a don Rafa. Se enteró la tarde del sábado mientras revisaba las páginas, y de inmediato me llamó a su despacho. Recibí el boche, pero me dejó publicar el artículo sobre las rosas cuando le expliqué de la prueba con su aroma. Ese domingo, la sección olía ¡a rosas!

La eliminación de un trabajo.

Un día, mientras leo el Listín en mi casa descubro que no aparece la información de una recepción que había dejado pegada en página. (Cuando no teníamos computadora el sistema de trabajo era diferente. El material era pegado en página a tamaño original para luego ser procesado).

Cuando pregunté en el departamento de pegado, me dijeron que don Rafael (Herrera, el director) lo había quitado. ¿Don Rafa? ¿Y por qué, qué dijo? ‘No, no dijo nada’. Me dirigí enseguida adonde él. Con una sonrisita medio burlona me contestó: ‘Para que te recuerdes que soy el director’. Abrió una gaveta y me devolvió el material. Lo publiqué al día siguiente.

Una chanza de Morales Troncoso.

Una noche en que fui a cubrir un acto social en Altos de Chavón, acompañada del fotógrafo Juan Pérez Terrero, pregunto a un grupo sus respectivos nombres. No me fijo en sus rostros, pero voy anotando según el orden en que aparecerán en la foto: José Pérez, me dice el primero. Luis Rodríguez, el segundo... mientras escribo escucho sus risas y la voz de Pérez Terrero que dice: ‘Pero, Carmenchu, no ves que te están relajando’. Cuando levanto la vista, tengo frente a mí a quien ha iniciado la chanza. Nada más y nada menos que el doctor Carlos Morales Troncoso.

Para contrarrestar la mala fama.

‘¿Dónde están Siddy (Roque) y Claudine (Nova)?’, pregunto a eso de las siete de la noche, conociendo que se hace tarde. Cada una tiene que cubrir varios servicios nocturnos (cocteles y recepciones). ‘‘En la cafetería”, me informan. Cuando aparecen, un tanto molesta les señalo la hora. A lo que Siddy me recuerda que, por regla autoimpuesta, el equipo de Sociales del Listín jamás prueba bocado ni bebida cuando acude a cubrir un evento social. Por lo tanto, tenían que alimentarse antes de salir. ‘¡Ah, es cierto!’ Es que de esa manera contrarrestábamos la mala fama de que los periodistas lo que iban era a comer y beber a los eventos.