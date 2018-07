Thomas Markle, el padre de la Duquesa de Sussex, arremete contra ella

EFE

Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, esposa del Príncipe Harry se ha dado la tarea de hacerle la ‘vida difícil’ a su hija y no se ha detenido generando malos momentos una y otra vez. Primero fueron las fotos pactadas con los paparazzi, después resultó que podría haberse inventado un ataque al corazón para no acudir al enlace real... y ahora acaba de conceder una polémica entrevista al periódico The Daily Mail.

En la conversación con el medio, que duró nueve horas aproximadamente, el suegro del príncipe Harry tuvo tiempo para hablar sobre sus sentimientos, la familia real británica y la inexistente relación que mantiene con su hija.

Ha afirmado que hace más de diez semanas que no tiene contacto con Meghan, y está seguro de que es una especie de castigo por haber pactado aquellas fotos con los paparazzi. "Me duele mucho que me haya echado de su vida por completo", dijo. "Antes tenía el número de teléfono de sus asesores personales del palacio, pero después de que criticara a la familia real por estar cambiando a Meghan, me cortaron el contacto. Desactivaron esos números y ya no funcionan. No tengo manera de contactar con mi hija".

Lo que más le preocupa de no poder contactar con su hija es la relación que tendrá con sus futuros nietos. "Lo triste es que el año que viene Meghan y Harry tendrán un hijo y me convertiré en abuelo, pero, si no nos hablamos, no veré a mi nieto. ¿No es trágico que se prive a un niño de ver a su abuelo sólo por unas críticas que hice sobre la familia real?".

Además, también ha acusado a los duques de Sussex de haberle mentido. "Hablé con Harry y Meghan y les ofrecí disculparme públicamente por aquellas fotos, pero dijeron que no era necesario. Y más tarde me llamaron del palacio diciéndome que necesitaba ayuda para pedir disculpas, como si hubiera una manera especial de disculparse con la familia real".

"Lo que me irrita es el sentido de superioridad de Meghan. No sería nadie sin mí, yo la he convertido en la duquesa que es a día de hoy. Ella es la mujer que es hoy en día gracias a todo lo que he hecho por ella, y no he recibido ni las gracias ni el reconocimiento por su parte", afirmó Markle. "Ahora es una niña de mamá y Doria obtiene todo el reconocimiento, pero parece que Meghan ha olvidado que vivió conmigo hasta que Doria y yo nos divorciamos. Ella tenía seis años, y aun así yo seguí formando parte de su vida".

A pesar de todo, no pierde la esperanza de poder reconciliarse con su hija algún día. "Los hombres de mi familia raramente viven más de 80 años, así que me sorprendería si yo pudiera vivir diez más. Podría morirme mañana y no sería tan malo. Puede que todo fuera más fácil para Meghan si yo me muriera, todo el mundo sentiría compasión por ella. Pero espero que nos reconciliemos, odiaría morir sin hablar con ella de nuevo", expresó el padre de la Duquesa de Sussex durante la controversial entrevista.