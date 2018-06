Todos estamos en fútbol

Celeste Pérez

Los dominicanos hemos desarrollado magistralmente la capacidad de adaptar rápidamente las tendencias mundiales a nuestra cotidianidad. Carismáticos, alegres, competitivos, nosotros tenemos en el ADN un peculiar sentido para hacer propio cualquier elemento cultural de otros países. Eso ha pasado con el fútbol, durante gran parte del año nadie lo menciona, de repente, y a propósito de la temporada de la Copa Mundial Rusia 2018, en cualquier esquina encontramos un grupo de amigos siguiendo los resultados de los partidos. Los niños no están ajenos a esta ‘fiebre’ y se dejan contagiar de la adrenalina que se desborda durante los 90 minutos del partido. En este grupo está mi hijo Oliver, ya conocía algunas técnicas de fútbol porque lo ha practicado en el colegio, sin embargo, no sabía que era tan fanático del deporte, por lo que no dejó de extrañarme cuando lo he visto tan interesado y hasta opinando como todo un ‘experto’. Así que astutamente me he propuesto sacarle provecho a ese interés y me dedicado a ver junto a él los juegos, y entre ‘gol y gol’ comentarle de las lecciones que puede dejar el deporte. El fútbol nos enseña a elegir con cuidado las personas que nos van acompañar en los diferentes contextos (amigos, pareja, vecinos, compañeros de trabajo) porque como en la vida, en este deporte los recursos más importantes son las personas. En la cancha solo están permitidos tres cambios de jugadores por partido, así que la elección del equipo es clave para ganar. El tiempo del juego es crucial, millones de personas en el mundo están atentos a cada movimiento, y como en la vida profesional, una sola mala acción puede dañar la imagen que ha costado años construir. Por ejemplo, muchos como yo, sin conocer de fútbol, recuerdan perfectamente a Luis Suárez, ‘el jugador mordedor’ de la Selección Uruguaya, y ni por asomo saben sobre su nivel de su nivel de juego. El fútbol también enseña a respetar y a cumplir las reglas. Parece sencillo, pero no lo es, existen muchas reglas que pueden considerarse sin importancia, pero que deben cumplirse. La mejor parte de esta temporada es que mi hijo ha podido ver como los futbolistas juegan hasta que ya no tiene fuerzas. En el fútbol cada partido es intenso y no termina hasta que el juez sopla el pito, por lo que nadie puede rendirse. Este deporte es perfecto para inspirarse a trabajar con esfuerzo para lograr el mejor resultado. En los entrenamientos a los niños se les refuerzan los valores a la vez que les preparan técnica y tácticamente para que puedan rendir más en el terreno de juego. Un niño que ha aprendido el valor del trabajo en equipo y del esfuerzo estará más preparado para dar el cien por ciento cuando la vida lo exija. Soy de las madres que promueve que sus hijos practiquen alguna disciplina deportiva, no importa la que elijan. El deporte es una excelente plataforma para que aprendan a sobrepasar las frustraciones. Hay que estar claros que en múltiples ocasiones la vida depara grandes decepciones, igual que en un partido de fútbol, y es sabio aprender a perder. Pero también es idóneo aprender a ganar. Puede ser complicado gestionar el éxito cuando aún eres un niño y el nivel de complicación aumenta cuando ya somos adultos. Estoy feliz porque Oliver ha aprendido el valor de la diversión sin estar frente a la pantalla de videojuegos. Verlo aplaudir me hace celebrar aunque no sepa ni quién ha ganado el juego. Su equipo favorito es Francia, pero al finalizar un partido no le pregunto si ha ganado, ahora le digo: ¿Cuéntame si estuvo entretenido y repasemos lo que has aprendido?

¡Hasta el lunes!