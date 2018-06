Roberto Henríquez: "Mi vida es un reto cada día''

Ivelisse Villegas

Santo Domingo

De mensajero en el hotel El Embajador a dirigir importantes cadenas hoteleras del mundo, son las premisas en la hoja de vida de Fracisco Roberto de Jesús Henríquez. Hoy, con más de 40 años de trayectoria, es uno de los hombres más reconocido en el turismo dominicano.

A pesar de que en su árbol genealógico hay políticos, empresarios y diplomáticos, el biznieto del extinto presidente Francisco Henríquez y Carvajal, y primo del escritor Max Henríquez Ureña (a quien vio morir en su casa), decidió estudiar turismo, porque su mayor pasión es servir a los demás.

“En mi vida hotelelera y personal soy muy apasionado con todo lo que hago y esto ha sido la piedra angular de mi éxito”, confiesa.

Una sonrisa que inspira confianza y una amabilidad sinigual es lo que recibí al saludarlo en el lobby del hotel Radisson, donde funge como director general. Según él, es lo que espera cualquier visitante, por tal razón, su éxito está probado igual que su responsabidad, honestidad y perseverancia que avalan su dilatada trayectoria hotelera.

Cita que luego de trabajar, dirigir y asesorar prestigiosas cadenas hoteleras en Miami, Florida, Texas, México, Brasil, Chile, y en el país, decide retirarse a vivir placidamente en Jarabacoa, pero luego de dos años, seducido por la oferta que le hace Jhonny Bernal, presidente de Hotelera Naco, para asumir la dirección del hotel Plaza Naco, que luego pasó a ser Radisson Santo Domingo .

‘‘Volver no fue difícil. Mi pasión por servir fue la motivación para estudiar turismo, y la experiencia probada en la cadena Radisson no me hicieron dudar, ya que estuve trabajando para la marca estadounidense en México, en sus hoteles de Monterrey, Cancún y Zacatecas’’, dice el hotelero.

Hoy es el director general del hotel y presidente de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD). Ambas funciones las ejecuta pensando en el fortalecimiento del turismo dominicano.

Por iniciativa de ambos, la entrevista se efectuó en el hotel Radisson, y mientrás subíamos por el ascensor hacia la piscina, nos dijo que su aporte a la industria hotelera está basado en el entrenamiento del personal, enfocado en la mejora continua del servicio en los hoteles.

Proyección del turismo

“El turismo va muy bien. Se están desarrollando muchos proyectos. El crecimiento ha sido enorme, y la promoción que se está haciendo es maravillosa. Ser parte de este proceso es mi orgullo. Me puedo ir mañana para siempre y sé que dejé una huella por todos los hoteles que he pasado. A través del servicio, calidad, de que la gente se envuelva con pasión en lo que está haciendo, porque no importa lo que tú seas, lo importante es hacerlo bien”.

‘‘EL TURISMO ES MI PASIÓN”

Trabajo en ADHS: “He sido un luchador del sector, principalmente por mi ciudad. Como ciudadano y presidente de la AHSD siempre estaré peleando porque el Malecón esté siempre bien cuidado.

También necesitamos un centro de convenciones en la capital para poder atraer más turistas y para ello estamos haciendo una gran inversion”.

Sus anhelos: “Que los dominicanos seamos más respetuosos y no tiren basura en la calle. Culminar mi vida hotelera, ya voy a cumplir 66 años y quiero tener tiempo para vivir... Este es mi nuevo reto”.

Lugar favorito: “Jarabacoa, por la belleza de la naturaleza, ecosistema particular. Y donde estoy y pasaré mis mejores días”.

Legado Nunca se casó, ni tuvo hijos, porque dedicó toda su energía y pasión a su trabajo. Cada designación era reto. Hoy es considerado uno de los ejecutivos de la industria más activo y destacado, por su brillante e incesante labor en el sector turismo.

Reconcimientos Presidente Award, hotel Radisson SD 4 President Award Radisson Hotels Premio a la Calidad Total del Estado Nuevo León México.

4 Diamantes de la AAA Radisson Hotels, El Paso, Texas Dos veces elegido AHSD 4 veces ganador de hotel a su cargo, por resultar con mayor puntuación en el Indice de Satisfacción Interna, Cadena Meliá, y otros más.