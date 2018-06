Honores en el Salón de la Fama

Petra Minaya

Santo Domingo

Las instalaciones del salón Flamboyán en Casa de Campo fueron el escenario idóneo para celebrar la VIII Ceremonia de Exaltación del Béisbol Latino, donde se reconoció la trayectoria de cinco estrellas de esta profesión.

El cubano, Tony Taylor; Ricardo Alfonso, Venezuela; Jorge Posada, Puerto Rico; Vicente Romo, de México; y el dominicano, Vladimir Guerrero, quien no asisitió a la actividad por compromisos previos. Fueron galardonados en una noche donde hubo emociones encontradas por parte de los exaltados, quienes coincidieron al expresar que el béisbol se ejerce más por amor que por fama.

‘‘Cuando me llamaron a mi teléfono no lo podía creer, le dije a mi esposa, a mis padres, me sentí muy feliz y contento’’, expresó Jorge Posada a LISTIN DIARIO.

Para celebrar por la exaltación, fue ofrecida una cena de gala a beneficio de ‘‘Puerto Rico Hurricane Relief Foundation’’, que se dedica a llevar ayuda a la isla, afectada por los huracanes María e Irma.

La ocasión fue oportuna para realizar lauros a Sammy Sosa, por su trayectoria, a la familia Rojas Alou, por sus aportes al deporte, y a Laura Posada por su trabajo en la fundación puertorriqueña.