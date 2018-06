Una ‘increíble’ lección

Celeste Pérez

Me gusta ver muñequitos, no me avergüenza decirlo. Todos sabemos que las producciones infantiles encierran para los adultos importantes mensajes con auténticas lecciones de vida que podemos aplicar en cualquier contexto, incluyendo el empresarial. Nadie mejor que los famosos personajes para recordarnos la necesidad de ser intrépidos, aventureros, retadores, arriesgados y hasta motivarnos a desarrollar la capacidad de bromear, incluso en situaciones difíciles. Hace algunas semanas participé en un taller de Ventas y Estrategias Mercadológicas; curiosamente durante las ocho horas de clases hablamos de ‘muñequitos’ y aprendimos muchas cosas del personaje ‘Bugs Bunny’, el Conejo de la Suerte. El facilitador explicaba como su popular frase “¿qué hay de nuevo, viejo?”, que pudiera interpretarse simplemente como una burla, es también una expresión que nos enseña la importancia de la comunicación constante con nuestros clientes. Hacer contacto con ellos de forma contínua para preguntarles simplemente cómo están, o cómo se sienten con el servicio o producto que les estamos brindando, es una manera de demostrar nuestro interés en su satisfacción y bienestar. No se necesita de una gran estrategia, basta con hacer una pregunta por email, vía telefónica, o whatsapp. De Los Pitufos, por cierto uno de mis favoritos, hablamos de cómo logran capitalizar los talentos de cada colaborador. Estos personajes tienen un sistema organizacional que puede ser aplicado a cualquier equipo de trabajo, a fin de mejorar el desempeño y las relaciones mutuas. Hacer el mejor uso de los talentos y experiencias de cada persona, y trabajar bajo un esquema de roles especializados, puede ayudarnos a obtener los mejores resultados. Y es que si observamos con detenimiento y astucia, los personajes nos pueden enseñar grandes lecciones para ser mejores líderes o personas de negocios. Siguiendo la onda infantil, hace algunos días disfruté de la nueva serie de Pixar ‘Los Increíbles 2’, me encanta porque el concepto de familia es el protagonista. A través de unos superhéroes nos encontramos con elementos comunes en cualquier familia. Ellos son obligados a vivir ocultando sus verdaderas identidades para ‘encajar en la sociedad’. Nos hace reflexionar sobre el exceso de protección en el que a veces sumergimos a nuestros hijos, hasta que, llegada la adolescencia, cada uno demuestra que necesita su espacio. Es una película que devela la importancia del trabajo en equipo, del apoyo de quienes amas para cumplir tus metas. Hora y media es suficiente para aprender que cada uno de nosotros tiene un ‘súper poder’, que no utilizamos porque no nos detenemos a descubrir cuál es. Una historia emotiva de lazos familiares, de autoestima, de integración y de crisis familiar superada con amor. Los conflictos que presenta la película nos demuestran que en toda familia hay momentos de adversidad, pero que si estamos unidos todo se puede lograr. ‘Los Increíbles 2’ son un testimonio de que los errores del pasado deben quedarse en el pasado, porque lo que cuenta es la forma en que te comportas en el presente. Enseña a correr riesgos en el plano laboral, a no quedarnos sentados haciendo lo que no nos hace felices, que el acto más pequeño puede generar un gran impacto y cambiar la vida de alguien. Aprendí que tener una debilidad no te convierte en un débil, que nada se logra solo, siempre vamos a necesitar un equipo; que nunca debemos subestimar a nadie, que no conozcamos sus habilidades no significa que no tenga la capacidad de alcanzar grandes objetivos. Si no la has visto, invita tu familia y no te pierdas la oportunidad de aprender ‘increibles’ lecciones. ¡Luego me cuentas!¡Hasta el lunes!