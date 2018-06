Ana Mercy Otáñez

En los últimos meses he experimentado situaciones para las que no me preparé. Cosas cotidianas, sencillas y de las que les pasa a todo el que está vivo... Cambios laborales, de estilo de vida y de salud en mi entorno cercano, me han hecho centrarme en saber enfrentar una de las luchas más difíciles que libramos los seres humanos, la interna, sobre todo cuando nos empeñamos en buscar el porqué de las cosas y no el para qué. No es nada fácil aceptar la voluntad de Dios. Esa decisión divina trae consigo una serie de beneficios incalculables que casi nunca estamos preparados para entender porque no está de acuerdo a nuestros planes y deseos del momento. La voluntad de Dios se acepta, no se cuestiona, pues estas no son para entenderlas, sino para admitirlas, aún cuando no la concibamos en el instante; eso se llama tener fe. Sin embargo, aunque he estado muy cerca de Dios, a mi manera y sin imposición social, admito que entro en el grupo de las personas que han flaqueado cuando la pelota le pica cerca... Me pasó cuando en mi adolescencia mi mamá tuvo su primer accidente de tránsito; reviví ese sentimiento cuando llené el buzón de Dios con decenas de interrogantes sobre la partida de mi primogénita; lo propio he hecho cada vez que el corazón se me llenaba de amor y de la noche a la mañana quedaba vacío. Volví a vivirlo hace cuatro años cuando mi madre volvió a sufrir otro accidente, de igual forma, me ha pasado cuando por razones inexplicables cada vez que pierdo un “amigo” o cuando he actuando bajo fidelidad, entrega y profesionalidad y aun así he tenido que salir de espacios laborales que creía estables. Sin embargo, mirando desde la acera del frente, he tenido que dar agradecimiento a Dios, porque cada experiencia que me ha marcado ha sido la construcción de lo que soy, dejando en mí aprendizajes, que la vida me ha permtido compartir con otros. En lo laboral, por citar un ejemplo, aunque necesitaba el dinero, desde fuera descubrí que en muchos de esos trabajos no eran mi espacio y no pertenecía a esos lineamientos y mucho menos a ciertas ejecutorias... Porque soy de las que se molesta con quienes tienen la verdad absoluta y trabajan bajo el criterio del “yo soy” o “Aquí se hace lo que yo diga...”. Volviendo al tema, recientemente han sido extraños casos de salud en diagnósticos nunca visto en mi familia lo que me ha hecho volver a fallar. ¡Sí, lo admito! Porque siento que han sido períodos cargados de situaciones inesperadas, donde mi rebeldía emocional ha sido más fuerte que mi fe, donde una vorágine de cuestionamientos que viajan sin restricciones entre mi mente y mi corazón, me han llevado a la especulación, la duda, los análisis adelantados, el dolor, la insertidumbre y el llanto oculto... Es que solemos morirnos en la víspera por no tomarnos el tiempo de meditar, aceptar y entender las decisiones de Dios, esas que llegan con un propósito que no falla, siempre se cumple, aunque no sea agradable, pues esto solo lo aprendemos con el paso del tiempo, revelándose ante nuestros ojos que era lo mejor para nuestra vida, a pesar de lo que nos toque enfrentar. Reconozco que tuve que pedirle perdón a Dios por no saber afrontar las situaciones difíciles, sin embargo hoy sé que, cada dolor me dice quién soy como persona y cuáles son mis verdaderos sentimientos. Me convenzo que por fe, las decisiones divinas me dan la certeza de que serán para mi bien y el de los míos. Nos leemos la próxima semana.