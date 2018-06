¡Cuánto han cambiado los niños!

Celeste Pérez

Los psicólogos, coach, terapeutas y educadores hablan incesantemente de que los padres debemos aprender a poner límites a nuestros hijos. Cuando lees en un libro que para educar de manera eficaz solo debemos marcar las reglas en casa con coherencia y con firmeza y hacer que se cumplan, parece una tarea fácil. Cuando eres madre, te das cuenta de que disciplinar con cariño es una labor titánica, agotadora y que parece imposible. Definitivamente la forma de criar a los niños ha variado mucho desde que yo era pequeña hasta ahora. Recuerdo que mis hermanas y yo, y la gran mayoría de nuestros amigos nos limitábamos a escuchar y obedecer sin más, hoy, en busca de una relación ‘más cercana y comunicativa’, los niños tienen también la oportunidad de expresar sus opiniones y refutar cualquier mandato, e incluso pedir que se les ofrezca alguna ‘convincente explicación’. Si de educación en casa se trata, es claro que hay grandes transformaciones con el paso de los años. Varias generaciones atrás, los niños de 12 a 14 años continuaban siendo niños, ahora no, los avances han hecho que el adolescente desarrolle un espíritu de propiedad sobre sus acciones, defiende lo que quiere y hasta puede tornarse rebelde. Ser padres en el mundo actual plantea constantes dilemas entre lo que es correcto y lo que no, lo que debemos hacer o dejar de hacer, lo que se debe o no exigir a nuestros hijos; esta situación nos lleva con afán a buscar respuestas y soluciones para enfrentar exitosamente este gran desafío. El niño necesita límites. Es un concepto innegociable. Pero tener autoridad sin ser autoritarios, mantener rutinas, equilibrar entre el respeto y la camaradería, es una batalla con la que todos tenemos que lidiar. Amar a los hijos no es darles todo lo que necesitan y quieren, con la única intención de que no vayan a sufrir alguna decepción. Una amiga me hablaba con tristeza cómo le dolía el alma cuando tenía que ser fuerte con su hija de 5 años. La vida productiva la obliga a estar muchas horas lejos de ella, por lo que, en más de una ocasión ha sido permisiva para no ‘estropear’ el momento. Me identifiqué con ella porque por años me pasó lo mismo. A mi hijo mayor temía hacerlo sentir mal porque adoraba verlo feliz; al menor, no quería verlo llorar porque era ‘un niño pequeño’. Hasta que de repente, mi razón y corazón se han alineado en una misma dirección. Por fin he asimilado lo que significa la frase “poner límites con amor”. Lo primero es estar claros en que los niños no siempre ponen atención a todo lo que le pedimos en nuestro mundo adulto, simplemente porque no son solo niños y sus prioridades e intereses son muy distintos a los nuestros. El mundo moderno es también exigente para ellos, la competitividad escolar puede estresar sus vidas. Si los niños siempre están luchando por conseguir algo, como buenas notas, premios o el reconocimiento de profesores o de sus padres, no tendrán tiempo para vivir su etapa infantil. Educar es complejo, hay una delgada línea entre ser flexibles y permisivos. El equilibrio en la balanza lo pondrá el respeto. Luego de miles de intentos y fracasos aprendí que poner límites, lejos de coartar y reprimir, debe ser un acto de amor basado en el bienestar emocional del niño. Con el tiempo te das cuenta de que ellos están constantemente ensayando y probando su poder de persuasión y manipulación. Los niños deben asimilar que cada acción tiene una consecuencia. Con el tiempo también aprendes a valorar cada minuto al lado de tus hijos, y que es propicio dejarles tiempo para ‘no hacer nada’. Cada quien cría de manera distinta, pero siempre coincidimos en que no hay tesoro más grande que ser padres y es motivo suficiente para vivir en gratitud. ¡Hasta el lunes!