Joel Santos apuesta a la calidad en el servicio turístico

Celeste Pérez

Santo Domingo

Economista de profesión con un MBA en Negocios Internacionales en la American Graduate School of International Management, en Arizona, y una experiencia profesional de tres décadas, Joel Santos, actual presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), confiesa que es un ‘apasionado del sector turismo’.

De amena conversación y sonrisa franca, se autodefine como un hombre de firmes decisiones. Para Santos, empresario ligado al sector turístico en los últimos 21 años, la industria es la más importante herramienta de desarrollo económico con que cuenta el país. “Su aporte directo y su impacto multiplicador hacen del turismo un aliado fundamental del proceso productivo”, sostiene.

En República Dominicana la industria de la hospitalidad depende fundamentalmente de la inversión privada, que ha sabido identificar los atractivos y recursos de las diversas comunidades, hacer las inversiones básicas y aplicar medidas normativas para crear lugares, actividades y ofertas de interés turístico. Santos entiende que el elemento diferenciador de este país es la calidad del servicio.

“Para trabajar en turismo lo principal es la afinidad con las personas y el sentido de excelencia, y esa es una de las principales características de los dominicanos; pudiera decir, sin temor a equivocarme, que es nuestra principal fortaleza como destino”.

El empresario entiende que existen varios factores a considerar para que el turista decida volver a un país. “Somos mucho más que sol y playa, porque también tenemos ríos, montanas, arrecifes, historia. El nivel de satisfacción que espera el visitante o el turista local en un buen porcentaje es superado por los prestadores de servicios. La calidad de las atenciones es un valor agregado, y es una determinante en la elección de un servicio por parte de los consumidores finales”.

Un compromiso con la calidad

Según el presidente de Asonahores, otro factor que realza la importancia de la excelencia en la calidad de las ofertas de las empresas prestadoras de servicios turísticos, es la formación de su capital humano.

“Asonahores está consciente de las implicaciones positivas que genera la capacitación. La profesionalización de los servicios, estandarización de procesos, la generación de buenos entornos de trabajo, organización y conservación del recurso humano son algunos de los modelos que propulsamos para constituir una excelencia en la calidad de los servicios que ofrece el sector. De hecho, uno de mis principales objetivos como empresario es ver crecer a la gente. Me gusta impulsar y apoyar a quienes están a mi lado para que se superen cada día. Solo elevando las habilidades técnicas de los trabajadores que ofrecen sus servicios en el sector, estaremos preparados para enfrentar la competitividad del mercado”.

Balance: la clave del éxito

Analítico, inquieto, observador y amable son algunas de las características sobre la personalidad de nuestro protagonista, que citan las personas que trabajan a su lado.

Casado con Rosío Valette es el orgulloso padre de Paula de 19 y Joel Armando de 14 años. Disfruta jugar golf para relajarse, y los domingos los dedica por completo a su familia. “Reconozco que suelo ser ‘trabajolico’ e impaciente; muchos me conocen por andar moviendo un lápiz, pero trato también de buscar el equilibrio entre las responsabilidades propias del trabajo y mi vida personal”.

Santos no es ajeno a la problemática de la violencia que vive la sociedad. “Yo creo en la familia y apuesto a su unidad. La fórmula para controlar la ruptura de los hogares y los embarazos a destiempo, así como la violencia intrafamiliar, es la educación en valores. La pobreza en cadena trae como resultado la violencia. Desde el sector turístico colaboramos con la creación de empleos. Un elemento importante es la valoración de la mujer y el involucramiento de ella en la vida productiva. Una mujer autosuficiente es menos vulnerable a situaciones de abuso y violencia por parte de su pareja”.

Santos sostiene que 54% de los empleos generados en hoteles, bares y restaurantes lo ocupan mujeres.

Una huella en Asonahores

“Al año organizamos cuatro actividades importantes: El DATE, SDQ Gastronómico, la Feria Comercial para Suplidores y el Foro de Inversiones. En la actualidad estamos involucrados en el seguimiento a 40 iniciativas legislativas que inciden en el sector turístico. Firmas de acuerdos con distintas instituciones en favor del sector, y estudios de impacto de cada una de las acciones. En este paso por la entidad quiero dejar un Asonahores posicionado en la sociedad para que siga influyendo en la economía como una institución activa y siempre en busca de nuevas propuestas”.

Su recomendación

He dedicado parte de mi vida a conocer cada rincón de este país. Si tengo que orientar a un extranjero sobre cuáles lugares debe visitar en República Dominicana, iniciaría invitándolo a un recorrido por la majestuosa Ciudad Colonial, cuna central para entender la génesis de la cultura y de la historia que tiene esta nación. Samaná, porque combina magistralmente las playas con las montañas. No pueden dejar de apreciar los paisajes del Sur y disfrutar del particular olor a tierra mojada. Para impresionarlos con la belleza de las playas los llevaría al Este y por supuesto, si es amante de la buena gastronomía, El Cibao debe estar en esa lista de lugares inigualables. ¡En definitiva, este país es encantador!