Un ‘Principito’ para la vida

Celeste Pérez

En mis días de colegio leí, por obligación, para un proyecto de clases, el libro: ‘El Principito’, autoría de Antoine de Saint- Exupéry. En ese entonces fue una tarea más, no registro en la memoria que haya provocado nada especial en mí. Con la madurez de los años y la destreza suficiente para elegir por mí misma mis lecturas, volví a tener esta obra en mis manos, esta vez en cada página percibía un argumento diferente y cada capítulo dejaba un interesante aprendizaje. Y es que para quienes valoramos la lectura, cada libro trae consigo una enseñanza que siempre revive en nuestra memoria cuando nos sentimos en un contexto semejante. Hace algunos días me enteré que una reconocida firma presentó una edición especial de accesorios inspirados en la famosa novela. La marca cita que con la propuesta “celebra el poder de la imaginación y la importancia de transmitir ideas y valores”. Me pareció interesante esta noticia y me motivó a repasar nueva vez las páginas que una vez leí. Parecería increíble, pero leer ‘El Principito’ quince años después, me conectó con nuevos aprendizajes, lógicamente, según vamos madurando apreciamos más las cosas sencillas y triviales de la vida. Su autor plasmó en la obra parte de sus vivencias y las convirtió en enseñanzas sin tiempo ni lugar. Como aviador, tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo, en ocasiones por placer y otras veces empujado por las guerras. Descubrió que cada ser humano, sin importar religión o color de piel, escondía bajo sus ropas e ideologías un tesoro único en el universo: el poder del amor y el valor de lo simple de la vida. El mensaje es profundo, pero fácil de entender. Valorar la simplicidad de las cosas es un mandato simple y profundo a la vez. Todos nosotros tenemos más de una cosa que jamás cambiaríamos ni por la más increíble de las riquezas: la vida de tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos… Y puede que hasta tu perro. Porque lo que nos dan y lo que les ofrecemos es un intercambio de afectos que no tiene precio. Las cosas sencillas siempre están ahí, sin embargo, no todos los días nos detenemos a mirarlas ni recordamos que existen. Sólo cuando nos faltan, sólo cuando la vida nos da un revés, apreciamos de golpe lo que de verdad edifica nuestro corazón, y da sentido a nuestra existencia. “¡Si uno conociera lo que tiene, con tanta claridad como conoce lo que le falta!”, expresó una vez el escritor Mario Benedetti, recordado aún por su filosofía de vida. Planteaba mirar la vida de manera sencilla, encontrando la felicidad en la simpleza de lo cotidiano, en aquellos pequeños detalles a los que cualquiera puede acceder. Los grandes cambios que ha dado el mundo tienden a hacer complejas las cosas más simples. Mi abuela disfrutaba sentarse todas las tardes debajo de un árbol a disfrutar un café, hoy sería una tarea titánica encontrar el tiempo para esto. La aparente ‘sofisticación’ del ser humano nos ha alejado de lo esencial de nuestra vida, y poco a poco hemos ido perdiendo nuestra capacidad de admirar lo simple y fundamental que nos rodea. Hacerlo se ha convertido en un privilegio de unos pocos seres especiales que pese a la ajetreada agenda que impone la sociedad aún disfrutan una noche estrellada, abrazan con fuerza a quienes aman, comen despacio para disfrutar cada bocado. Personalmente y como un ejercicio diario, me he propuesto enfocarme en lo más simple, amo lo auténtico y cotidiano. No negocio el tiempo de almuerzo con mi familia, aunque hablemos de lo mismo todos los días. Valoro las largas conversaciones con mi hijo menor, aunque no entienda ni pizca de los videojuegos. Aprendí que todo tiene solución, que cada acción tiene una consecuencia y que el ser adulto no significa que no podamos soñar. ¡Hasta el lunes!