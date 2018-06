Thelma Martínez “El turismo es la empresa de todos los domicanos”

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo

“Yo no sé qué hubiera hecho si no fuera hotelera”, estas palabras acompañadas de una carcajada dieron inicio una conversación que dejó en evidencia la sencillez que caracteriza a Thelma Martínez, una mujer que ha dejado sus huellas en el sector del turismo y que hoy es un rostro que lo representa.

Aunque en principio cuando se inscribió en la universidad no tenía ni idea de lo que quería estudiar, encontró su pasión en la hotelería por casualidad. “Tenía la intención de estudiar administración de empresas u otra carrera, y luego mi papá me comentó que habían traído una carrera nueva a la PUCMM, que era con profesores de la universidad de Cornell, y me dijo que él entendía que yo tenía el perfil para eso; parece que tuvo la visión porque yo no me hubiera imaginado haber estudiado turismo”.

Una vez graduada, viaja Francfort, Alemania, donde realizó una pasantía, “nunca me visualicé fuera de mi país, pero cuando llegué vi que las cosas eran diferentes y decidí que en ese momento era mejor trabajar en un país desarrollado”.

Con sus metas bien claras, viajó a los Estados Unidos con la intención de ocupar un puesto gerencial, pero cuando llegó se dio cuenta de otra realidad. “Es normal que los jóvenes salen de la universidad creyendo van a conseguir el empleo de sus sueños; yo creí eso, cuando llegué fue completamente diferente, me preguntaron mi experiencia y yo no tenía ninguna, entonces me dijeron que tenía que empezar desde abajo y yo creo que fue lo mejor porque pude apreciar el trabajo. Empecé en el departamento de Recepción haciendo check in y check out y de ahí fui subiendo poco a poco”.

Su último puesto en EE.UU fue de directora de Ventas en el Dupont Plaza Hotel en Miami, de ahí llegó a su país con conocimientos nuevos que de inmediato puso en práctica. “Cuando llegué fui directo de Santo Domingo a Bávaro, fue un gran reto tener la oportunidad de trabajar en cadenas americanas y luego en cadenas españolas como lo es el Barceló donde trabajé por nueve años, en ese entonces en la zona no había nada y el personal tenía poca formación”.

Su trayectoria ha sido extensa. Luego de haber ocupado puestos importantes en varias cadenas hoteleras llega a la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) donde permaneció por 15 años y desarrolló proyectos como el Date, una feria que se ha convertido el principal evento de comercialización del producto turístico dominicano.

“Desde el momento en que una persona sale de las posiciones que yo ocupé, no solo estás aportando a la empresa para que trabajas sino para todos los dominicanos, porque indiscutiblemente el turismo es la columna vertebral de la economía en República Dominicana, desafortunadamente creo que no hemos sido capaces de transmitir el mensaje a cada persona; esto no es solo de los hoteles ni de los restaurantes, esto una empresa de todos” afirma.

Ahora está enfocada en crear proyectos para impulsar el turismo de convenciones en el país. “Estoy con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, trabajando con una nueva plataforma comercial que es para lanzar el destino Santo Domingo y todo el país como un destino en el segmento “Mice”. Nos hemos salido de una manera estructurada para captar ese nicho de mercado importantísimo que está en crecimiento”.

Aunque Thelma considera que aún faltan muchas cosas por hacer, asegura que como país hemos avanzado y cree que siempre debe haber algo que mejorar. “Tenemos muchas oportunidades, hemos alcanzado niveles importantes como la consolidación de RD como el destino turístico más importante quizás del Caribe, es un logro de todos, hemos avanzado mucho. Recibimos seis millones de turistas al año. Hemos logrado acceder a mercados que eran inmencionables. Cuando yo empecé, tener turistas americanos no era una posibilidad y hoy en día es nuestro mercado más importante”.