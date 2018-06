María Gracia Valdez apasionada de la salud, la música y la comunicación

Celeste Pérez

New York

Si la juventud, el talento, la energía y la creatividad se pudieran conceptualizar con un nombre, sin duda sería María Gracia Valdez. Una dominicana que ha hecho camino al andar y ha posicionado su nombre en el competitivo mercado de New York como escritora multimedia bilingüe y creadora de contenido.

Sus cautivantes entrevistas a distintas personalidades han estado plasmadas en importantes medios de comunicación. Es apasionada de las historias humanas, el entretenimiento, la belleza y el bienestar. De sonrisa franca y amena conversación Maria Gracia Valdez es una joven empresaria latina que está dando mucho de qué hablar por sus logros como editora y líder de la industria de medios.

Además de la comunicación Valdez se confiesa una apasionada por la salud y el estado físico. Cambió su estilo de vida para convertirse en una mejor versión de sí misma; abogar por prácticas de estilo de vida orgánico y natural, positividad corporal y ejercicio, comenzando con la autoaceptación para pasar por un cambio saludable.

Como profesional de los medios latinos, ahora quiere compartir su talento para ayudar a otras mujeres a estar sanas tanto física como mentalmente en sus propios cuerpos.

Conversamos con ella y compartió parte de su trayectoria.

¿Cómo llega a la comunicación? Mi carrera en el periodismo comenzó por casualidad. Aunque yo vengo de una familia donde hay renombrados periodistas como don Rafael Herrera, Fabio Herrera, Ruth Herrera y Tirso Valdez, esa área de la comunicación no fue algo que creía que me interesaría hasta que me vi envuelta en ella. Desde un principio yo estaba más interesada en la música, e incluso, amigos y personas cercanas a mí, me asocian más con el canto que con los medios de comunicación. Sin embargo, cuando me gradué de bachillerato, la opción más afín a mi estilo y a mis gustos que ofrecían en ese entonces en República Dominicana era Comunicación Social.

¿Cuándo la comunicación se convierte en una de sus pasiones? En los días finales de mi carrera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra – PUCMM-, con mis dudas y con un gran deseo de avanzar lo más rápido posible para graduarme y “finalmente” irme a estudiar algo relacionado con el canto, llegó el momento de hacer una pasantía en un medio impreso. A través de una compañera de clases tuve la oportunidad de convertirme en parte del equipo de la revista Ritmo Social, de Editora Listín Diario.

¿Qué significó esta experiencia? Confieso que estaba aterrada, era mi primer trabajo “oficial”. Cuando estaba en bachillerato hacía entrevistas a bandas locales para Messenger Mag, pero era más por mi amor a la música. Cuando comencé la universidad cantaba en bodas por la iglesia con un pianista para obtener ingresos, pero nunca había hecho nada de esta magnitud.

Laborando para Ritmo Social asistí a innumerables eventos, conocí a personas influyentes en todos los mercados, trabajé con un equipo inigualable y definitivamente aprendí a trabajar con disciplina y a cumplir plazos. Conocí a Liza Minnelli, me codié con gobernantes, platiqué con el fundador de Wikipedia, estuve tras bambalinas en desfiles de moda, aprendí de diferentes culturas con diplomáticos de todas partes del mundo, entendí como catar vinos y whiskeys, fui a la playa con la nobleza española, y pude ser parte de numerosas aventuras que de otra manera no hubiese tenido la oportunidad de vivir.

¿Cómo siguió su preparación profesional? Cuando me gradué de la universidad y volví a mi plan “original” de irme a estudiar algo relacionado con el canto. Así llegué a Nueva York un 2011. Hice un programa intensivo de Teatro Musical de dos años en New York Film Academy, participé en unas cuantas obras de la escuela, varios cortos de amigos, la película musical que fue el proyecto de graduación de mi grupo, y cuando me tocó volver al “mundo real”, paralelamente a hacerme mis “headshots”, crear mi perfil de actriz y cantante e ir a múltiples audiciones para cualquier rol donde buscaran mi tipo, también realicé algunos trabajos periodísticos.

De repente logré trabajar como extra en la película “The Amazing Spider-Man 2” cuando me llegó un mail de una publicación online que buscaba a un periodista digital. El trabajo era para una publicación llamada “Latin Times”, de una compañía de medios relativamente nueva en ese entonces. El nuevo reto: era en inglés. Aunque mi dominio del idioma era relativamente bueno, nunca había escrito profesionalmente en otro idioma que no fuese español.

Empecé como reportera, cubriendo todo y cuanto surgiera, pero me fui dando cuenta que tenía más afinidad por las historias de entretenimiento, estilos de vida, y demás, y mi editor se dio cuenta también y poco a poco fue confiándome con más responsabilidades, entrevistas y cobertura de eventos, hasta que me llegaban las invitaciones personalizadas para las alfombras rojas, los “press junkets”, e incluso viajes para conocer diferentes productos.

Cuéntenos un poco de su experiencia en New York y como logra introducirse en el mercado. En los medios de comunicación tus contactos son importantísimos. Cada vez que iba a algún evento llevaba mis tarjetas de presentación, hablaba con todo el mundo, buscaba temas de conversación que interesaran a las demás personas. Había días en los que la timidez se apoderaba de mí, en esos casos siempre trato de observar a la persona con la que quiero hablar y buscar algo de esa persona que me llame la atención. Puede ser hasta lo más banal como sus zapatos, y empezar la conversación por ahí, pero siempre iniciar con un comentario positivo o un halago.

Así conocí a muchos relacionistas públicos, que básicamente son los que tienen las llaves a todos los eventos más chic de Nueva York, a los artistas del momento y a las películas más taquilleras. Así me invitan a todos los eventos de Thalía con su colección de ropa de Macy’s, así voy a conciertos y festivales con sus respectivos pre y after parties, así me hice amiga de Denise Bidot, una de las modelos plus-size más influyentes en Estados Unidos, así he coincidido con Natti Natasha en varias ocasiones y siempre se acuerda de mi nombre con mucho cariño, así fue que me invitaron al after party del estreno de Hamilton en Broadway donde conocí a Lin-Manuel Miranda, así fue que pude entrevistar a Antonio Banderas, Prince Royce, Jaime Camil, Jencarlos Canela, Juanes, Jackie Cruz y Dascha Polanco de “Orange Is The New Black” y demás.

¿Cuál es su recomendación para otros jóvenes interesados en desarrollar su talento en la comunicación? Es importante en todo esto no tener miedo porque nos frena y nos impide un desarrollo completo, otro dato importante es no compararse a las demás personas. Cada quien tiene un camino diferente. Yo tengo muchos amigos y amigas de la carrera de comunicación que están en la televisión, o que tienen sus propias plataformas digitales, o que son figuras de peso en el periodismo. Ahí fue donde su camino los llevó y eso no significa que si ahí es donde quieres llegar, no lo vayas a lograr. Simplemente hay veces que nos toca aprender caminando por caminos más largos pero la clave está en aprender a disfrutar el viaje y sacarle el mayor provecho.

Y algo que he aprendido y que me gustaría ver más ampliamente es a apoyar a mis colegas aunque estén haciendo algo que a mí me gustaría hacer. La envidia no te lleva a ningún lado y cuando tú te llenas de odio sólo te perjudicas a ti. Hay veces que un poquito de humildad nos abre más puertas.