be99.7 realiza premier de Deadpool 2

Santo Domingo

Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus radioescuchas, la emisora Be99.7 bajo la promesa de “be the first to watch it” o “sé el primero en verla” llevó a sus oyentes a disfrutar de la película Deadpool 2.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y el programa The Morning Show.

Los participantes, además de ir a ver el filme, compartieron con sus amigos y familiares ya que el premio consistía en obtener una fila completa en la sala de Caribbean Cinemas.

Sinopsis

Igual que la primera parte de esta saga, trata sobre un antihéroe mutante dado a decir palabrotas, interpelar al espectador directamente y matar sin pudor, pero que hace reír a los espectadores a la vez que les inyecta adrenalina.