Los sabores del mundo en Casa de Campo

Equipo Las Sociales

La Romana

Casa de Campo Resort & Villas presentó la tercera temporada de su jornada culinaria “Flavors of the World” -sabores del mundo-, mostrando la cocina de México en el restaurante La Piazzetta. En esta ocasión el chef Francisco Ruano representó al país azteca.

La cocina franca de Ruano ha sido nominada por los “Gourmet Awards” en tres años consecutivos dentro de las categorías; Best of the Best, Arte al Plato, Mejor Experiencia Dulce y Mejor Restaurante Local.

En 2016 el equipo del restaurante Alcalde, propiedad del chef, obtuvo el reconocimiento ‘One To Watch 2016’, otorgado por la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

PROPUESTAS PARA EL PALADAR

Arte culinario. Los comensales disfrutaron de una experiencia gastronómica donde se apreciaron diversos platos que representan la cultura mexicana.