Caña Brava / Hermanos

iFelices Pascuas de Resurrección! Estas son las verdaderas pascuas, las que le dan sentido a la vida basada en el mejoramiento interior y de saber que de nada sirve ser luz, si no podemos iluminar el camino de alguien. Que el amor y la misericordia de Dios los guíe.

De todo se aprende

A propósito del ‘post’ que colgó el Listín Diario en su cuenta de Instagran donde resaltaba la ejecución del popular merengue “Caña Brava”, por parte de la orquesta de la universidad de Hamburgo, bajo la batuta de Thomas Posth, quien se contagió con el candente ritmo dando hasta sus cambios de pies. El Teatro Nacional fue el escenario donde los aplausos retumbaron, dejando buenísima impresión entre los asistentes. A raíz de la presentación me hicieron llegar un dato que quiero compartir con ustedes porque me causó mucha curiosidad: me dicen que Toño Abreu no es el compositor de la afamada pieza. ¿Entoncés quién es el compositor de Caña Brava?

¿Quién me saca de la duda?

“En el 1978 y en 1983, en dos entregas en la revista “Eme Eme” de la Pucamaima, el saxofonista y director de la Banda Municipal de Imbert, Puerto Plata, Dámaso Mercado, ofreció una valiosa información, bajo el título de “Memorias de un Músico Rural Dominicano”, indicando en ella que el acordeonista puertoplatense Hipólito “Polito“ Martínez, fue quien compuso y tocó por vez primera “Caña Brava” al que la casa Brugal le pagó cinco pesos en 1920 para anunciar un ron que se llamaba “Caña Brava“. Busqué rápidamente en don Google y encontré que “Caña Brava” está registrado oficialmente a nombre de Antonio Abreu, creador de muchos merengues entre los cuales se destacan “Con el Alma”, interpretado por primera vez por el Trío Reinoso y “Cabo e’ Vela“. ¡Espero oír a los expertos en el tema!

Archie López

“Hermanos” es una comedia muy positiva donde las emociones se entrelazan en una historia que nos permite valorar las transformaciones a la que debemos aspirar todos los seres humanos, para lograr la felicidad a la que todos tenemos derecho, si trabajamos para ello. La nueva producción cinematográfica protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, a quienes les acompañan en su debut cinematográfico los reconocidos artistas cristianos Lilly Goldman y Robert Green, del Grupo Barak, Milly Quezada y Lidia Ariza, así como la niña Wisleydis Muñoz, está dirigida por Archie López con el argumento original de Víctor Reyes. Nos cuenta la historia de un inesperado reencuentro entre dos hermanos separados al nacer. La película es una comedia con ingredientes dramáticos y está dirigida al disfrute de todos los miembros de la familia. Les dejo mi ternura.