Arte y moda en “Fashion at the Pool”

Santo Domingo

En busca de mantener vigente los lazos que unen al arte y la moda, ejecutivos de Bombay Sapphire auspiciaron el “Fashion at the Pool”, un encuentro que, bajo el concepto de “70’s Lux Pool Party”, reunió a destacadas figuras de ambos sectores.

Organizado por Helen Blandino y Deborah Karter, la actividad fue realizada en el área de la piscina del JW Marriott, espacio en el que diseñadores y dueños de tiendas presentaron sus propuestas de temporada a través de un llamativo desfile tropicalizado.

“Fashion at the Pool” es un evento pensado para mujeres amantes de la moda. Emprendedoras, llenas de pasión y talento, de las cuales me siento orgullosa al poder compartir esta hermosa experiencia” explicó Deborah Karter.

Durante el encuentro los invitados disfrutaron de un refrescante brindis de “The ultimate Gin & Tonic” de Bombay Sapphire, mientras compraban sus piezas favoritas.