Lina García: ¡Llegaremos a tener una mujer presidente!

Grisbel Medina

grisbel.medina@listindiario.com

Santo Domingo

Los colectivos empresariales de Santiago son dirigidos por hombres, exceptuando la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN), que tiene a Lina María García Almánzar, como presidente. Ella representa la huella femenina en el círculo empresarial, en el que se advierte una franca desventaja frente al liderazgo femenino.

Pese a la ausencia de equilibrio en las líneas de mando, no así en la dirección ejecutiva, Lina prefiere ocuparse y enfocarse en los proyectos de AIREN donde han impulsado importantes programas en favor de las pequeñas y medianas empresas de la región y un segmento muy importante, el de las empresas familiares. En este aspecto, implementaron un Centro de Desarrollo de Empresas Familiares (CDEF), para ofrecer servicios de consultoría especializada que les permita fortalecer sus cimientos y permanecer en el tiempo.

“Nos hemos concentrado en el fortalecimiento de la institución a través de alianzas estratégicas que nos permitan diversificar los servicios para nuestros asociados, enfocados en mejorar las capacidades del sector industrial de la región”, expresó la también vicepresidenta ejecutiva de Envases Antillanos.

La segunda hija del matrimonio de Félix García y Clarissa Almánzar, se siente orgullosa de su núcleo primario y se muestra muy comprometida con la salud y las experiencias gratificantes que suma junto a la familia formada con Miguel Blasco.

Madrugadora y de sonrisa fácil es la empresaria que no se abstrae de las noticias negativas que sobresaltan la vida de los dominicanos y las que particularmente, visibilizan desventajas de la población femenina en el plano social, económico, laboral, sanitario. Sabe que en cada terreno, la mujer se esfuerza el doble.

Sobre ese conjunto de retos que enfrenta la población femenina, Lina García Almánzar, afirma que en cualquier escenario “no debemos permitir que nos cuestionen el hecho de ser mujer, y a nivel nacional todavía tenemos un gran camino por recorrer en el tema de la violencia de género’’.

En este punto refiere que urgen medidas para frenar la cantidad de abusos y promover de forma eficaz el respeto a la vida de las mujeres.

A través del Programa de Empresas Familiares con (AIREN), ha implementado estrategias de permanencia y desarrollo, parte de los valiosos hallazgos descansan en la constancia, perseverancia y tenacidad de las mujeres en las familias que echan andar los sectores productivos y con especial atención, las Pymes.

En base a esto, Lina está consciente que el camino de avance de la mujer en el área laboral, es notorio, aunque en el ámbito político, el asunto va más lento. Sobre el particular le gratifica saber que cada vez “tenemos más mujeres dejando un legado y demostrando mucha capacidad para dirigir”, por lo cual levanta la bandera de la inversión en la educación y cultivar la conciencia para llegar a tener una mujer presidente.

¿Cómo enfrenta los comentarios que disminuyen a la mujer a ser pose o instrumento publicitario?

Tengo que reconocer que pocas veces he tenido que presenciar de manera directa esos comentarios, aunque estoy segura de que si ocurren. Opino que desde el escenario que nos toque vivir, debemos dar valor a nuestra persona, y hacer que sea nuestro ejemplo y nuestros aportes los que se destaquen. Ciertamente, muchas veces la figura de la mujer es utilizada, pero también entiendo que está en nuestras manos, detenerlo o seguirlo permitiendo. Exigir respeto inicia respetándonos a nosotras mismas. Empecemos en casa, con nuestras hijas.

¿Qué valor se empeña en inculcar a sus hijos todos los días?

No es uno solo, es un conjunto, pero mis hijos saben que la responsabilidad, honestidad, y actuar correctamente, son innegociables.

¿Santiago le hace resistencia al liderazgo femenino?

Me atrevo a decir que no, por experiencia personal. No he encontrado resistencia alguna, y conozco grandes mujeres a mi alrededor que están ejerciendo liderazgo con mucha libertad. Siempre habrá sectores más difíciles, pero en general, creo que estamos respaldadas y empoderadas.

¿Qué cosas disfruta en familia y a modo individual?

Me encanta estar con mis hijos y esposo, disfruto mucho cenar juntos, puede ser preparada por nosotros mismos o salir fuera, ver película en casa, hacemos ejercicios juntos, todos esos momentos los disfruto al máximo. Y los domingos, ese almuerzo familiar en casa de mis padres donde nos juntamos la familia completa es una gran bendición, en donde disfrutamos grandes y chicos. Personalmente me encanta la playa, una copa de champaña, disfrutar con amigos y oír una buena música.

Familia:

Le privilegia llevar los apellidos García Almánzar. De su padre aprendió la disciplina, el amor al trabajo, el sí se puede y un liderazgo que inspira y compromete a la gente. De su madre destaca sus virtudes de conciliadora, defensora de la unión familiar, la honestidad y su energía contagiosa. “Es una fusión ganadora, de la cual me siento privilegiada”, expresa. Formación: Estudió en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra graduándose Magna Cum Laude de Licenciada de Administración de Empresas. Realizó una maestría en Administración de Empresas con el programa de APEC y la “Université Du Quebec au Montreal”, graduándose con el mayor índice del grupo.