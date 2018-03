Mercedes Ramos una mujer luchadora y capaz

Maritza Morillo Suero

maritza.morillo@listindiario.com

Santo Domingo

Ser mujer va más allá de un género y trasciende lo que algunos llaman igualdad. No es el sexo débil ni fuerte. Eso no existe. Lo que sí hay en ella es la fuerza interior que la hace lograr lo que se propone, vencer lo que la atormenta e imponerse a los paradigmas que la quieren definir.

Aunque cada cabeza tiene un pensamiento distinto las mujeres tienen muchas cosas en común: además de ser fuente de vida son transmisoras de buenos valores, protectoras de la familia y en su mayoría forjadoras de sueños.

Mercedes Ramos entra en este renglón, ya que es una mujer que a pesar de haber crecido con su futuro asegurado, por ser hija del empresario don Román Ramos Urías, empezó a trabajar desde cero para ir escalando peldaños hasta llegar a convertirse en la presidenta ejecutiva del Grupo Ramos.

¿Cómo es un día en la vida de Mercedes Ramos?

Mis días suelen ser intensos. Cada uno es diferente dependiendo de la agenda y de la temporada en que nos encontremos. Generalmente, trabajo de 9 a.m. a 8 p.m., y tomo dos horas al mediodía para ir a almorzar a casa con mi esposo e hijas.

El Grupo Ramos es una empresa familiar ¿En qué posición entró y cómo ha sido su proceso de crecimiento?

Comencé a trabajar en La Sirena de la avenida Mella en el área de cuadre de cajas, mientras realizaba mis estudios universitarios de Economía. Posteriormente participé en diversas áreas del negocio bajo la dirección de mi padre, Román Ramos Urías, fundador de nuestra empresa, quien ha sido mi guía, mentor y ejemplo a seguir.

Al finalizar mis estudios de licenciatura y maestría, me involucré muy activamente en un proceso de reestructuración corporativa que realizamos a finales de los 90, el cual culminó con la fusión de todas nuestras empresas que hoy conforma el Grupo Ramos.

¿Cómo se sintió cuando fue nombrada presidenta del Grupo?

Cuando en el año 2005 mi padre me informó que había hablado con sus socios por entender que era momento de que yo fuera promovida a la presidencia ejecutiva, me sentí profundamente agradecida y honrada, pero al mismo tiempo, sentí sobre mis hombros una gran responsabilidad. Sin embargo, acepté el reto con mucho entusiasmo y compromiso.

¿Aplica usted las mismas teorías de su padre en la empresa o inyectó nuevas iniciativas?

Mi padre ha sido un líder natural, siempre preocupado por el desarrollo de las personas. Es un hombre comprometido, íntegro, responsable, que nos ha transmitido a mí y a nuestros colaboradores la pasión por el servicio. Por supuesto, a medida que el mercado ha ido cambiando, el Grupo también ha evolucionado buscando siempre servir y acercarnos a nuestra clientela.

¿Cuál ha sido su mayor reto como empresaria?

Para mí el principal reto como empresaria ha sido poder llevar a Grupo Ramos a la posición de liderazgo que hoy mantiene en el mercado, enfocado, principalmente en servir a nuestros clientes, estableciendo estándares de cumplimiento y calidad de clase mundial, manteniendo a nuestro equipo motivado y asegurándome de poder apoyarles en todo lo que necesiten.

¿Cómo equilibra el tiempo en el trabajo, sin afectar el espacio de su familia?

Los retos que he tenido que asumir durante mi trayectoria profesional han requerido de muchas horas de trabajo, sacrificando muchas veces tiempo de calidad que quisiera poder dedicar a mis seres queridos. Mi esposo e hijas han sido muy pacientes y comprensivos conmigo, y siempre me han apoyado. Tratamos de hacer el esfuerzo de comer siempre juntos al mediodía, pasar tiempo durante el fin de semana, y tomar vacaciones familiares al menos una vez al año. Lo de lograr equilibrar mi tiempo es todavía un proyecto en construcción, debo confesar que no ha sido fácil.

01 SATISFACCIÓN. Mercedes Ramos se considera realizada y bendecida. Además de sus logros profesionales tiene la dicha de disfrutar una familia maravillosa en la que reina el amor y el respeto. Es una apasionada de su trabajo y le encanta su país.

02 AVANCE DE LA MUJER EN RD. “La mujer dominicana es una luchadora y cada día se prepara mejor, en busca de asumir su rol en la sociedad. Es admirable ver cómo se inserta y participa activamente en todos los ámbitos de la vida nacional”, dijo Mercedes Ramos. Sin embargo, entiende que todavía existen grandes retos: el de evitar el embarazo en adolescentes y las uniones a temprana edad; ya que representan un alto porcentaje en el país, factores que limitan su futuro manteniéndolas en un círculo de pobreza.

03 RECOMENDACIÓN. La vicepresidenta Ejecutiva del Grupo Ramos exhorta a la mujer dominicana a no sentir miedo a la hora de enfrentarse a los retos para salir del anonimato y empoderarse de lo que quiere lograr. Les invita a que se atrevan a hacer camino al andar, que todo se puede si se tiene metas claras y se lucha con perseverancia para alcanzarlas. El camino no necesariamente va a ser fácil, habrá tropiezos, pero hay que levantarse y seguir sin detenerse en el trayecto.