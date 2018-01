La alfombra más elegante de los Globos de Oro

Carlos Lamarche

La entrega 75 de los Globos de Oro será recordada en mucho tiempo. Marcada por el contexto del movimiento ‘#Metoo’ contra el acoso sexual que la mujer ha sufrido en el mundo, no solo en el entretenimiento, sino a todos los niveles.

Como muestra de solidaridad, las famosas decidieron ir vestidas de trajes negros a esta entrega de los Globos de Oro, dejando a un lado la parafernalia que supone la alfombra.

Los que escriben de moda, también se solidarizaron con el movimiento, pensando ¡bueno será una alfombra sobria, aburrida y de color negro! Para sorpresa, ha sido una de las más elegantes.

En esta ocasión, no se hizo una lista de mejor o peor, pues tenemos que ser coherentes y no hacer una competencia entre estas actrices. Es cliché, pero se trata de compartir no de competir. Creo que en parte estas celebridades eligieron un “uniforme“ para celebrarse a ellas, no al vestuario.



Kerry Washington

Mujer super sexy. Tenía mucho que la actriz no se veía tan bien. El cabello, las botas, el corte del vestido. Ella lo tuvo todo esa noche.



Angelina Jolie

LA FAVORITA DE SIEMPRE

Qué decir de Angelina Jolie con este traje, en el que se ve tan ella. Con ese aire de los 60 “Old Hollywood” que le impregna mucho glamour, sin dejar de ser una gran mujer que nos ha demostrado que sí le importa contribuir a que vivamos en un mundo mejor.



Dakota Johnson

LUCE INCREÍBLE

Honestamente creo que por primera vez esta joven luce increíble. Es un Gucci. Ella no pisa una alfombra si no es vestida de la marca. Pero también pensamos que este es uno de los mejores vestidos de la casa italiana en una alfombra.



Saoirse Ronan

LA PREDILECTA

Saoirse Ronan en Versace. Este traje con cortes de los 80, muy de la última colección diseñada por Donatella, le dio un aire retro a la actriz con rostro etéreo.



Jessica Biel y Justin Timberlake

EJEMPLO DE ELEGANCIA

La pareja de la noche: Jessica Biel y Justin Timberlake ambos en Dior. Él llevó la camisa en negro, como habían acordado para los cabelleros. Solo la mitad las llevó. Ella en este delicado traje en tull, drapeado, con impecable in sencillo, peinado y maquillaje. Nos dieron un ejemplo de elegancia, difícil de olvidar.



Claire Foy

UN LOOK SEXY Y PODEROSO

El Tuxedo de la noche: No fue para un hombre, se lo llevó la actriz Claire Foy, en Stella Mcartney. Nos encantó verla tan distinta a la reina a la que estamos acosutrumbrados a ver en el aclamado tv show “The Crow”.



Viola Davis

UN ÍDOLO EN LAS ALFOMBRAS

Viola Davis nos sorprendió una vez más al llevar su cabellera como su accesorio principal. Las perlas fueron inesperadas, pero se ve fabulosa.