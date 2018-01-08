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Las Sociales
lunes, 08 de enero de 2018
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Piloto
CarNet con nueva forma de pago
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Carlos Jiménez, Daniel Abreu y Luis Bencosme.
Santo Domingo
<p>El Consorcio de Tarjetas Dominicanas (CardNET) inici&oacute; el primer piloto de pagos m&oacute;viles sin contacto a trav&eacute;s de una de sus terminales. La innovaci&oacute;n introducida por la empresa transformar&aacute; la experiencia de los clientes al momento de pagar.</p>
<p>Luis Bencosme, presidente ejecutivo de la entidad, al realizar la primera transacci&oacute;n afirm&oacute; que la novedad es permitir a los clientes hacer sus pagos de forma f&aacute;cil, r&aacute;pida y segura, sin necesidad de portar sus tarjetas.</p>
<p>Bencosme destac&oacute;, adem&aacute;s, que Cardnet apuesta por la innovaci&oacute;n en la industria de medios de pago, colocando el pa&iacute;s a la altura de los mercados m&aacute;s adelantados.</p>
<p>Los ejecutivos One Click Store, comercio habilitado para aceptar pagos en esta nueva modalidad, agradecieron a la empresa el gesto de iniciar.</p>
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