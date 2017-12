¡Listos para recibir el 2018!

Martín Polanco

Santo Domingo

Fin del 2017... y la moda va tan rápido como los años; no bien hemos estrenado los colores de otoño cuando ya estamos creando los modelos de invierno, una de las épocas más elegantes en nuestro terruño caribeño, pues nos ponemos en sintonía con las tendencias internacionales de acuerdo a nuestro estilo de vida.

Y una de las noches más esperadas en las que somos más creativos para recibir el nuevo año. En el esperado 31 de diciembre la moda cumple un rol especial, pues todos queremos sentirnos vestidos acorde al escenario y escogemos la mejor gala para crear nuestro “outfit”.

Cuando estuve diseñando las piezas para esta fecha especial, pensé en las diferentes personalidades y los diversos eventos a los cuales asistirían las personas, y principalmente, en qué se quiere comunicar en ese único e irrepetible día en el que recibimos 365 nuevas oportunidades. Aquí mis sugerencias:

Estilos

Para aquellos con estilo tradicional, elegantes, seductores, románticos y aunque usted no lo crea, de estilo natural, la recomendación es utilizar diseños de trajes esmoquin y chaquetas adaptados a su personalidad. Cada estilo es diferente, lo importante de este día es que usted se sienta cómodo y disfrute, así que camisas, chabacanas y jackets pueden combinar perfectamente con zapatos más casuales.



Telas

Para los más atrevidos, aquellos que tienen un estilo dramático y creativo, presentamos el esmoquin estampado dando un toque del modernismo y glamur de los años 60, pero con tejidos no convencionales. Las telas de seda y el satín combinado con la lana y el casimir son perfectos para ocasión.



Colores:

Los tonos expresan las emociones y dan la libertad de combinar estilos con colores sólidos o sus diferentes degradaciones desde metálicos, negro con plateado, vino con gris plomo y el negro, que no deja de ser el color de temporada. Ahora bien, es importante realizar la combinación correcta con camisas, zapatos y correas que sean coherentes con su estilo o el "outfit" y que correspondan al código de vestimenta del escenario donde usted recibirá el 2018.



Protocolo en el vestir

Los creadores de eventos diseñan códigos de vestimenta específicos y el invitado debe respetarlos. Si no le llegó previamente el aviso asegúrese de elegir un atuendo adecuado al encuentro.



Todo lo anterior es importante, pero más aún es que usted se sienta seguro de sí mismo, que proyecte su elegancia natural y sea capaz de arrancarle un ¡Waoo! a cada persona que le mire, así que adelante...

Formal en la noche



•Usar un traje de un solo color, oscuro si es de noche (recuerde que eso incluye el pantalón). Utilizar corbata. Es parte del código y debe ser respetado.

• La camisa debe ser blanca y la corbata sobria, lisa, sin dibujos, sin colores fuertes.

• Recomendamos que la camisa sea de puño francés o puño de gemelos, se ve más elegante. Recuerde que no debes exagerar en los diseños de esos gemelos, que sean sobrios siempre serán más acertados.

• Cero "happy sox", muy de moda hoy, pero esas medias o calcetines son para ambientes informales. Las medias deben ser del color del pantalón, como si fuera una extensión del mismo.

• Los zapatos deben ser de cordones o agujetas y deben ser del mismo color del cinturón o correa. Por favor no sea usted de los que usa zapatos marrones con traje negro.

Formal en el dia



En este tipo de vestimenta la camisa puede ser de color pastel, preferiblemente azul, pero con gemelos y zapatos café o marrones tipo mocasines o zapatos sin cordones.

• Guayaberas o chabacanas: Puede usar la guayabera presidencial, blanca, lisa sin bolsillos y con gemelos por supuesto con tela de lino.

• De playa: Opte por un traje en tela de lino o camisas o chacanas de colores claros, con zapatos sin medias.

• Semi formal: Puede no usar corbata, la chaqueta debe ser de un color diferente al pantalón. Camisas "botom Down" y patrones de texturas ligeras, zapatos mocasines o sin agujetas, son perfectos para este "look".

• Casual: No es informal, no es recomendable ir en "Jeans", o con gorras. Aconsejamos usar pantalones más informales, pueden ser de diseños modernos y camisas con estilos.

• Informal: Es la vestimenta perfecta para un fin de semana. "Jeans", polos con cuellos, calzados deportivos, pero nunca los que se utilizan para hacer ejercicios.