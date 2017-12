La boda de Lady Di y Carlos de Inglaterra en un musical

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

EFE

A 20 años de su muerte los homenajes a Diana de Gales, no terminan este año. El musical sobre la vida de casada de Lady Di se estrenará en la temporada de 2018-2019 en el teatro La Jolla Playhouse de San Diego, California.

El montaje que incluirá melodías clásicas con música pop y rock basado en el estilo de los años ochenta deja una interrogante: “¿Está lista la novia de 20 años para lo que viene después? Tras una unión de cuento de hadas, la princesa Diana se enfrenta a un marido distante, una monarquía inamovible y un constante escrutinio mediático”, según explica la compañía responsable del montaje.

La obra está escrita por Joe DiPietro con la música de David Bryan (teclista de Bon Jovi) y dirigida por Christopher Ashley, ganador del premio Tony 2017 a la mejor dirección de un musical por Come from away, el sorprendente musical canadiense sobre el 11-S.

Los seguidores de Lady Di también podrán ver en el escenario a Camilla Parker Bowles, que tendrá un papel clave en el que es el primer musical de Diana de Gales. De momento, las entradas solo están disponibles para aquellos que tengan una suscripción al teatro. Las fechas de la representación y el reparto de actores aún no se han revelado.

Sin duda el interés por la vida de Diana de Gales nunca ha desaparecido y aunque han pasado dos décadas de su fallecimiento por un accidente de auto, más datos se han revelado de la historia de la princesa Diana antes, durante y después de su matrimonio con el heredero a la corona británica.

El pasado junio el diario británico Daily Mail sacó a la luz las transcripciones de unas grabaciones que Lady Di hizo 1991 donde revelaba que sufrió bulimia y ansiedad por la tensión que le provocaba su relación con Carlos de Inglaterra, enfermedad que empezó a padecer desde que se hiciera público el compromiso real.