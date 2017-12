Cascanueces una danza más allá del baile

Rosmery Méndez Vargas

Santo Domingo

La bondad y el amor desinteresado son capaces de romper cualquier hechizo, si se trata de un mundo surrealista o de fantasía, pero en la vida real también es igual; cuando se ama con el corazón la felicidad se nota en el semblante de las personas de una forma casi mágica, y los cuentos de hadas nos recuerdan que vale más el sentimiento que la apariencia física.

Este es el caso de Cascanueces, una famosa historia navideña contada a través de una danza-ballet, de la cual muchos han escuchado sobre ella, pero verla es envolvente desde el primer acto.

La danza refleja la unión familiar, se percibe la armonía y la alegría que brindan los niños en la casa, la importancia de compartir con los seres queridos y de ver en los demás algo más que lo exterior.

Asimismo, valorar a las personas por su personalidad y aceptarlos tal y como son. Lo extraordinario de esta pieza que transmite estas emociones a través de la puesta en escena de este maravilloso cuento, con la participación de escuelas de ballet nacionales e internacionales.

En esta ocasión, la Fundación Amigos del Teatro Nacional, el Patronato Dominicano por la Danza y el Ministerio de Cultura presentaron La Gran Gala del Ballet Cascanueces donde los invitados disfrutaron del cuento escrito originalmente por Iván Vsévolozhsky y Marius Petipa en 1891, que se basó en la adaptación de Alejandro Dumas (padre) del cuento El cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, y coreografía de Marius Petipa y Lev Inanov.

El concepto de Cascanueces 2017 es de la musicóloga Catana Pérez, quien también es la directora general, con la coreografía de Carlos Veitía.

Sipnosis

Drosselmeyer es un personaje muy querido, pues en la fiesta de Navidad en la casa de los Stahlbaum lleva regalos a todos los niños, ya que es mago y relojero, todos están felices excepto Marie que aún no recibe su presente y es que su padrino le tenía a ella un regalo especial, un cascanueces, pero lo que muchos no saben es la historia detrás del regalo, ya que esta parte no se presenta en el ballet.

El hermoso regalo no es un muñeco cualquiera, pues es un sobrino de Drosselmeyer, un hermoso joven que rompía hasta la más dura de las nueces con sus dientes y por ello su nombre. Aquel galán fue encantado por la señora Ratona quien antes había hechizado a otra joven y fue el cascanueces quien la liberó, pero luego él también fue encantado y la joven al verlo con un aspecto tan desagradable no lo quiso, así que su tío decidió regalárselo a Marie, una joven pura de corazón y con los más nobles sentimientos.

Marie se queda dormida con su regalo en brazos, y cuando despierta se da cuenta que ya no es una niña y que unos ratones pelean con el cascanueces quien creció como un humano, pero pierde la batalla, y es ahí cuando la joven desconsolada se da cuenta que el feo muñeco ahora es una joven hermoso, y juntos con ayuda de una hada madrina viven aventuras espectaculares.

El ballet finaliza cuando Marie despierta con el cascanueces en las manos y se da cuenta de que todo fue un sueño, pero ella sigue feliz pues piensa que ese es su futuro.

La música es una parte esencial en esta obra, compuesta originalmente por Piotr Ilich Chaikovski, sus melodías, conectan deforma tal, que el espectador se siente parte de la obra como si también estuviera bailando e indignado por no poder ayudar a la pequeña Marie.

Talentos en escena

Escuelas de ballet participantes Previo a la obra, los presentes conocieron un poco más sobre cuento durante una tertulia. Para representar este clásico navideño que dejó cautivado a todos con su historia, recordando el significado del espíritu de la Navidad. Estuvieron en escena el Ballet Nacional Dominicano, Ballet Concierto Dominicano y Escuela Nacional de Danza; el Ballet Nacional de Cuba y el Nacional del Sodre de Uruguay como invitados.