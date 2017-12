Meghan Markle: De actriz a Duquesa

Lynda Rodríguez

Grandes líderes, empresarios éxitosos y personalidades de renombre dedican tiempo y dinero a la formación de su persona, y la familia real británica no es la excepción.

Rachel Meghan Markle, la actriz americana conocida por su participación en la serie de televisión “Suits”, pasará a formar parte de la familia real británica la próxima primavera del 2018, por lo que desde ya han empezado los arduos entretenamientos para poder enfrentarse y salir airosa en el rol que ocupará.

No podrá opinar

Markle es conocida por defender los derechos feministas y ha sido muy abierta con sus opiniones. A partir de ahora, no podrá expresar públicamente su opinión en temas políticos ni sobre ningún otro tema que no esté aprobado o acordado con la Casa Real.

Aprenderá de historia

No solo deberá estudiar y entender el legado de la Casa Real de su marido, la historia de Inglaterra, sus héroes, sus batallas, sus problemas y sus costumbres, sino que una vez se case, deberá tomar el exámen de naturalización británico, el cual llaman “Exámen de la Vida en el Reino Unido”. Recordemos que casos como éstos, están en el ojo público, por eso la Casa Real seguirá el proceso que se supone le corresponde, y cuidará de no violar la constitución.

A un lado su carrera como actriz

Desde que sea oficialmente parte de la familia real británica, su trabajo consistirá en apoyar activamente a instituciones y realizar trabajos sociales. A partir de ahora, Meghan no podrá elegir libremente sus campañas. Normalmente, las misiones suelen ser seleccionadas por el equipo del Palacio. No obstante, si a la futura duquesa se le ocurre alguna idea o iniciativa, deberá proponerla para que sea aprobada por el equipo profesional.

Clases particulares

La futura duquesa inició clases privadas de protocolo y etiqueta en el Palacio de Kensington, pero una vez contraiga nupcias con el Príncipe Harry iniciará, formalmente, un intensivo programa preparado sólo para los miembros de la monarquía, que incluye desde Protocolo, Etiqueta, Relaciones Internacionales hasta instrucciones de defensa personal por parte del Servicio Aéreo Especial Británico.

Qué hacer en caso de secuestro

Markle recibirá un curso para saber qué hacer en caso de ser raptada y convertida en rehén. Y un entrenamiento básico de psicología para, en caso de necesitarlo, saber lidiar de la mejor manera con los secuestradores.

El saludo por excelencia que usará Meghan Markle es el saludo de mano. Deberá mirar siempre a los ojos de la persona que saluda, intentará mostrar genuino interés y aprenderá ciertas preguntas generales, de cortesía, que usará para saludar a la gente del pueblo.

Además de ‘Cómo dirigirse a la reina de Inglaterra’, ya que el protocolo inglés es muy tradicional y los británicos consideran de muy buena educación conocer y seguir las formas protocolares. La actriz americana deberá saludar a la reina con una reverencia (incluso dentro del propio palacio) y responder siempre en una manera especial que, para los ingleses, demuestra respeto por lo que representa la monarca. Esta regla protocolar la deben seguir Meghan Markle, Kate Middleton y aplica para cualquier persona, en general, que tenga la oportunidad de conocer o conversar con la reina de Inglaterra: cada vez que la reina inicie una conversación, al final de la primera respuesta se debe agregar la expresión “Her Majesty” que, en español, quiere decir Su Majestad.(importante resaltar que a la reina se le habla en tercera persona). Subsecuentemente, en la misma conversación ya no se repite la expresión “Su Majestad”, sino que se sustituye por la palabra “m’am”. Por ejemplo:

Si Su Majestad le pregunta a Meghan: ¿Cómo está?

La contestación de Meghan sería: Muy bien, Su Majestad.

Si Su Majestad prosigue: ¿Está Harry contigo hoy?

La contestación de Meghan sería: Yes, m' am.

Meghan tendrá una secretaria personal

Cómo asistirá a innumerables actividades, Meghan tendrá a su disposición una secretaria personal que la acompañará a todos los eventos oficiales. La secretaria llevará su agenda y se encargará de entregarle, con suficiente tiempo de antelación, el perfil, con foto, de cada una de las personas principales que conocerá en cada encuentro, así como una descripción de la actividad o la institución que la organiza. Con el objetivo de que la futura duquesa esté bien informada, y podrá saber quién es quién y dirigirse con cierta familiaridad hacia a los miembros que dirigen la organización.

Por cierto, no es común que la secretaria o el equipo que la acompaña detrás, salga en las fotografías que vemos en la prensa internacional. Normalmente, el equipo que acompaña a los miembros de la monarquía está perfectamente entrenado para ser discreto y dejar el espacio adecuado para que los miembros de la realeza salgan en las fotografías, prácticamente, como si anduvieran “solos”.

¿Se le llamará “Princesa”?

De acuerdo al Protocolo Real, en Inglaterra, no se adquiere el título de Princesa a través del matrimonio. Por ejemplo, a Kate Middleton tampoco se le llama “Princesa Kate”. La palabra Príncipe o Princesa, colocado justo antes del primer nombre de la persona, es un honor que se adquiere sólo por nacimiento en una Familia Real. Por eso, al Príncipe Harry se le puede llamar Príncipe Harry. Cuando Meghan y Harry se casen, a la actriz se le llamaría la versión femenina del título de él “Su Alteza Real la Princesa de Henry de Wales” (Harry es un apodo, su nombre es Henry de Wales). También a Meghan se le llamaría con otro título (dependiendo del nuevo rango nobiliario de su marido en el matrimonio). Es decir, cuando se casen, a Harry le darán de “obsequio” un nuevo título. Al igual que hicieron con su hermano, el Príncipe William que cuando se casó le dieron el “Ducado de Cambridge”, por eso tanto a él como a Kate se le llama Duque y Duquesa de Cambridge.

El largo de los vestidos

Un equipo de estilistas le elegirá cada vestuario de acuerdo a su propia personalidad, pero ¡ojo! Meghan ya no podrá usar los pantalones cortos, escotes, faldas ajustadas o la ropa, muchas veces provocativa, con las que tenía acostumbrada a su fanaticada. A partir de este momento, su vestuario será, en cierta medida, conservador y el largo de sus vestidos tiene que ser, como mucho, a la altura de las rodillas.

Aprenderá palabras claves y observará videos

Meghan aprenderá palabras claves y ciertos gestos que servirán como códigos para comunicarse con el equipo. Aprenderá una serie de movimientos que servirán para informar, con discreción, al equipo de apoyo si se siente incómoda con una persona, si se siente acorralada o si necesita que la socorran para cortar una conversación.

Observará videos

El equipo de Comunicación y Protocolo en el Palacio se encargará de observar, de manera minuciosa, los vídeos de cada aparición de la futura duquesa. Esto se realiza con el fin de analizar cada paso de su lenguaje corporal. No sólo el equipo estudiará los vídeos, sino que Meghan, como parte de su entrenamiento, también los observará para hacer conciencia de sus movimientos y de lo que proyecta con los mismos. ¡Como nos conducimos importa! Ver la grabación de una presentación nuestra, por ejemplo, es una excelente herramienta que puede ayudarnos a autoanalizarnos, darnos cuenta de lo que podemos mejorar y felicitarnos por los detalles que estamos haciendo bien.

El manejo de los cubiertos

En Inglaterra usan la cubertería de manera distinta a nosotros, los americanos. Los que han asistido a mi taller de etiqueta sabrán la diferencia entre el sistema europeo y el sistema americano. Cabe destacar que un sistema no es más correcto que otro, simplemente, son formas diferentes de hacer una misma cosa. Meghan deberá entrenarse arduamente en el sistema europeo, para poder adaptarse a los manierismos de la sociedad británica y lograr hacerlo con naturalidad.