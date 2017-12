Banreservas y BHD León, en Navidad

FANNY SANTANA

momentosconfanny@gmail.com

Cuando entré al salón sentí el aroma a pino fresco y el brillo de las luces como si dijeran: “Bienvenidas, ya llegó la Navidad”. Con ese simbolismo propio de la época, arrancó la Navidad en Banreservas, con su emblemático almuerzo a la Crónica Social. El cálido y elegante evento fue encabezado por el administrador general de Banreservas, Simón Lizardo Mézquita, quien estuvo acompañado de su gentil esposa, Jacqueline Ortiz de Lizardo y de sus colaboradores de las diversas áreas que conforman la entidad financiera.

Lizardo Mézquita, al hacer uso de la palabra lo primero que dijo fue: “No quiero personas rígidas, vinimos a pasarla bien”. Aprovechó para felicitar a los periodistas por ser entes de dinamismo y educación en el sector de la comunicación, manteniendo una presencia activa de personas e instituciones que merecen ser destacados por su gran influencia en diferentes sectores de la sociedad. Agradecidas por llevarse de nosotras para tomarnos los “selfies”, fotos que son testimonio de lo bien que lo pasamos y por los detalles.

Anfitriones de primera

Me tocó sentarme en una mesa que alegró mi corazón, con colegas muy queridas, haciéndonos compañía dos agradables anfitriones: Aracelis Medina Sánchez y Rienzi Pared Pérez. Nuestra querida presidente de la ADCS, Rosa Arredondo, agradeció a nombre de los presentes la distinción de Banreservas, al tiempo de elogiar el equipo que dirige Lizardo Mezquita. Gracias a Orión Mejía, quien siempre se las trae para que nos sintamos como en casa, así también, al formidable equipo de comunicación.

BHD León

No lo soñé, lo viví. Cuando comencé a caminar por un sendero que me llevaría al salón donde nos habían convocado, me encontré con un esplendoroso bosque donde un impresionante árbol centenario bordeado de hermosos pinos me produjeron una sensación de alegría y gratitud . Si, ese era el propósito de los ejecutivos del BHD León, lo lograron. Esa fue la manera de recibirnos en el acogedor y nuevo salón del hotel El Embajador, donde nos dieron la bienvenida. En esta ocasión como alguien dijo, juntaron a los “talibanes”. Perdón, a los líderes de opinión con influenciadoras de la Crónica Social. Fue una magnífica idea de Josefina Navarro, vicepresidente de comunicación, quien llevó la idea a Luis Molina Achécar, presidente de la entidad... ¡y mano a la obra! No pudo ser mejor decisión, juntarnos y encontrarnos con tantos colegas amados y admirados, como Huchi Lora y Miguel Guerrero, a quienes conozco desde el inicio mismo de mi carrera.

Molina Achecar

Nos puso en contexto de todos los logros e iniciativas de la entidad bancaria, culminando este año con resultados altamente positivos. Gracias a don Luis por su sencillez y nobleza.

Les dejo mi ternura y gratitud mis queridos lectores.