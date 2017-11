El árbol de la paz y unidad del Mirex

Fanny Santana

santanafanny@listindiario.com

Saluditos mis queridos lectores. No se si a ustedes les está pasando lo que a mí, pero no ha entrado diciembre y ya se percibe el perfume de la Navidad, se siente en todos los ambientes donde he ido y más aún percibo que la Navidad tiene la magia de cambiar corazones. Es una maravillosa sensación que saca a flote lo mejor de nosotros. ¿Díganme que no? Ya oigo el: “Siii...” como respuesta. Desde darle color y belleza a nuestras casas con los bellos adornos navideños, hasta vivir la solidaridad y el amor con los regalos y detalles del alma. Espero que la disfruten como yo la estoy viviendo.

Miguel Vargas

Nuestro canciller, Miguel Vargas y su esposa, la querida, Angelita García de Vargas, no se quedaron atrás encendiendo en el “looby” del Ministerio de Relaciones Exteriores el original árbol navideño, que fue adornado con banderas de todo el mundo, como una muestra del amor y unidad de cómo deberíamos vivir todos los seres humanos. Vargas aprovechó el momento para exhortar a los dominicanos a renovar la fe en Dios y en un futuro promisorio “ofrendemos con amor y entusiasmo lo mejor de nosotros para hacer de República Dominicana la mejor casa de todos”. Un canciller alegre y emotivo, que concluyó sus palabras así: “Reafirmamos el gran compromiso de esta institución que es de ser promotores de paz, fraternidad y valores que nos ayuden a convivir en un mundo mejor”. El evento cerró con el coro de la institución, con canciones alegóricas de la época .

Club Rotario

El Club Rotario Santo Domingo Bella Vista, fundado hace 49 años, celebró con gran entusiasmo su tradicional “Tarde de Té”, este año con el lema “Rotary Marca la Diferencia”, donde fueron reconocidas la gestora cultural Verónica Sención, la pintora Elsa Nuñez y la empresaria Rommy Grullón. El acto dio inicio con la invocación a Dios por Pamela de Vargas, mientras que la bienvenida oficial estuvo a cargo de la presidente Hilda García de Caminero, y José Manuel Caminero, presidente del Comité de Cónyuges. Este maravilloso evento cuenta con la colaboración entusiasta de toda la membresía, donde sobresale el montaje de hermosas mesas, inspiradas en temas de fantasías y creativos elementos a fín de recabar fondos para instituciones de bien social. La participación artística estuvo a cargo de nuestro Frank Ceara.

Al final se procedió al cierre de gala con la premiación de 5 esplendorosas mesas. El jurado estuvo compuesto por Elisa Morató, Flérida Gil, Francisco Sanchíz, Raudy Torres y Luis Ortega. Las mesas ganadoras fueron: 5to. Inspiración Navideña, de Rommy Grullón; 4to. Homenaje a Elsa Núñez; de Verónica Sención; 3ro. Club Rotario Colonial; 2do Té en Rosas y Cristales; 1ro Té de Encanto, de Vivían Caminero. Definitivamente fue un inolvidable encuentro!!