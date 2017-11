Ana Mercy Otañez

amercy@gmail.com

Hoy que se celebra el “Black Friday” o Viernes Negro, tradición de la cultura norteamericana es para muchos lo que anuncia la apertura a la época más linda del año: ¡La Navidad! Pero más que todo, lo que este día marca es la temporada de grandes compras, caracterizadas por los significativos descuentos en pequeños y grandes establecimientos de aquí y de allá. Ayer, también los estadounidenses celebraron el Día de Acción de Gracias, como nos gusta aprender de otras culturas creo que es el momento ideal para aprovechar ambas celebraciones, por lo que les propongo hacer un especial de ‘Black Friday de sentimientos’. ¿Qué cómo lo hacemos? Iniciamos por liberar nuestro corazón del dolor, las pérdidas y la amargura. No se puede llamar vivir, a quienes promueven la negatividad, el miedo, el odio, la rabia, los celos, la tristeza, la mediocridad y la envidia. ¡Eso es tóxico! Y para poder dar un buen especial de emociones hay que estar dispuestos a amarnos primero nosotros y después a los demás, solo así podrás dar a buen precio al amor, agradecimiento, aceptación, paz y liberación. Pero lo primero a implementar es un cambio de aptitud que hará de nuestro entorno un mejor espacio para existir. Luego podemos completar el especial aceptándonos, pues en la mayoría de los casas somos nosotros mismos nuestros más grandes adversarios. Reinventémonos, es un lindo proceso de cambio que nos permite cerrar ciclos y abrirnos a nuevas oportunidades. Reflexionemos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Identifiquemos nuestro propósito de vida y trabajemos en eso. No posterguemos más nuestros sueños y saquemos a pasear nuestras vocaciones ocultas, siempre teniendo claro nuestros objetivos. Y después de todo eso, es el momento de dejar salir de lo más profundo de nuestra alma los más nobles sentimientos guardados en nuestro ser por alguna razón… Apliquemos aquí la verdadera acción de gracias, que solo llega a nosotros con el agradecimiento verdadero. Comencemos por agradecer todo, el tramo recorrido y el camino por iniciar. “El agradecimiento es la semilla de la abundancia” por lo que debemos practicarlo todos los días, aunque el andar de prisa, cargados de compromisos y bajo las exigencias de la sociedad, lo olvidemos. Y de verdad, que agradecer y ser agradecido son virtudes de las grandes almas que debemos fomentar. Ser agradecidos nos hace más felices y damos felicidad a quienes les retribuimos, fortalece las relaciones y nos ayuda a desarrollar una actitud positiva. Hagamos el ejercicio de pasar un día dando las gracias por todo y analicemos al final con el simple propósito de sentir la satisfacción que solo se puede palpar en el alma. Porque no hay nada que dé más deleite que poder encajar todos los aspectos de nuestras vidas y saber dar gracias a Dios. Hoy tengo un “Black Friday” de sentimientos y agradecimientos en un 2 x 1. ¡Gracias a la vida! Con el poder de Dios nos leemos la próxima semana.