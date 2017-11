Los modales en la mesa II

Sandy Pou de Fernández

Experta en Etiqueta y Protocolo

Los domingos son perfectos para compartir en familia y se convierten en un escenario ideal para repasar con nuestros hijos la importancia de los buenos modales en la mesa.

Aquí algunas pautas para recordar:

Entre platos.

- En la interacción con la otra persona en la mesa se deben de cuidar los movimientos del cuerpo, donde poner las manos, los codos y los antebrazos. No se pueden poner los codos en la mesa, aunque si los antebrazos. Si se empuña algún cubierto, se debe poner especial cuidado en no señalar al acompañante con él.

- La servilleta, se pone en las piernas (en el regazo), no atada al cuello ni metida entre la corbata y el cuello. No estrujar la servilleta sobre sus labios. No sumerja sus dedos o la servilleta en el vaso de agua para limpiarse las manchas. Excúsese y diríjase al baño.

-No abra los brazos al cortar carne. Corte con el cuchillo.

- Cuando se sirven sopas o platos de cuchara, hay que cuidarse de no sorber los líquidos. Tome su sopa primeramente por los lados. No desbarate las galletas en la sopa.

- Se deberá cortar la carne y la pasta en porciones, y conforme se va comiendo se van cambiando los cubiertos. La pasta se lleva a la boca haciendo un nido con el tenedor.

- No chuparse los dedos mientras se esté comiendo, ni soplar con la boca los alimentos que estén calientes, espere a que se refresque.

- No ponerle sal a la comida antes de probarla.

- Los huesos y caparazones de los crustáceos no se deben chupar.

-Pídale a la persona más cercana que le pase cualquier objeto sobre la mesa, no trate de alcanzarlas y mucho menos pasar su brazo sobre el plato de los demás.

- No limpie sus dientes con palillo o dedos, excúsese y diríjase al baño.

- No empuje su plato al terminar, ni termine si sus invitados aun no lo han hecho.

- Las mazorcas de maíz se pueden tomar con unas pinzas y los aperitivos se pueden tomar con los palillos y/o directamente con la mano (pues están preparados para ello).

- Mientras come, no comente sobre comidas que le agraden o desagraden, en caso de hacerlo, proyecte lo positivo de la comida que tiene de frente.