¡Hay que vivir!

Ana Mercy Otañez

De eso se trata, el tener la oportunidad de despertar cada mañana. No es cuestión de vivir a medias, sino de vivir a plenitudÖ Vivir es ser y estar, sin importar las circunstancias del momento, no se trata de competir, la vida no es una carrera, por lo que no es cuestión de quien llega primero, sino de saber disfrutar el trayecto, haciendo de cada recorrido una experiencia de aprendizaje y placer. Vivir se hace de forma individual y sin patrones preestablecidos, pues cada quien trae su manual, que adapta, moldea y aplica. La vida es cuestión de saber trastocar las situaciones, de saborear el néctar que produce cada acontecimiento que nos induce al bienestar o nos llena de felicidad, de igual forma hay que saber asimilar las tristezas, las partidas definitivas y el adiós momentáneoÖ ¡Vivir es ser activo y productivo! Un día vas de frente, el otro de lado, a veces al revés, pero vas y ahí está la magia de saber vivir, es continuar a pesar de las adversidades, las paradas, las carencias, los errores y las caídasÖ No importa como vayas, despacio, deprisa, sin aliento, a pecho abierto, lo importante es ir, a tu ritmo pero continuar sin desistir, en las buenas y en las no tan buenas, en los tiempos difíciles y en las algarabías del alma. Vivir es celebrar y agradecer. Por eso debemos saludar la llegada de nuevas personas a nosotros, la familia de sangre y la elegida, los amigos, los compañeros, la pareja, las oportunidades, el trabajo, el amor, los sueños, las metas, lo simple, lo ligero, lo complicado, las pruebas, los cumpleaños, las despedidas, los reencuentros, los entierros de vivos y muertos. Todo eso forma parte de nosotros, así es como nos damos cuenta que estamos vivos, porque vivir no es estar estático, ni fijo en una situación o en un sentimiento. La vida es como una montaña rusa que sube, baja y muchas veces se detiene justo a la mitad, en el mismo medio y es ahí donde debemos practicar la resiliencia y seguir, porque vivir no es atajar. Hay que reconocer que a pesar de que las confusiones pueden arroparnos, los negocios pueden quebrar, las ideas esfumarse, las emociones confundirnos, los allegados traicionarnos, los amigos cambiar y el amor mudarse, sigue siendo nuestra vida aunque parezca injustaÖ Por eso, si no te gusta algo de ti, cámbialo. Si no eres feliz, reinvéntate. Si no haces lo que te gusta, rediséñateÖ Eso es evolución, eso es vivir. La vida es cuestión de estar en el presente, de sentir la pasión y la emoción que provocan los proyectos, las ambiciones, la superación y los sueños, es saber que el pasado ya no existe y que el futuro no ha llegado. Vivir es no dejar escapar los instantes, es reír a carcajadas de nuestras ocurrencias, de nuestra inmadurez y de lo que a diario vivimos. Es decir un “te quiero” a tiempo, es abrazar a nuestros seres queridos tan fuertes como para que sientan la liberación de sus miedos, es dar la palmada indicada y pronunciar las palabras correctas para agradar, reconocer y orientar. Vive cada instante de tu vida, con intensidad, amor y libertad. Para vivir debemos estar dispuestos a pagar el precio que cuesta tener una vida fluida, irresoluta y excitante cada día, de la que somos los únicos responsables. ¡Viva y deje vivir! No leemos la próxima semana con el favor de Dios.