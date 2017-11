Pepín Corripio y Franklin León

Fanny Santana

Siempre he pensado que la gratitud es una virtud impresionante que adorna a un ser humano agradecido. De la mano de ella se abren las puertas de la prosperidad material y espiritual. Por ello, cuando la familia Corripio Estrada anunció, con motivo de cumplirse cien años de su llegada al país procedente de España, que donaría cien millones de pesos a igual número de entidades que ofrecen servicios sin fines de lucro, como muestra de agradecimiento por la afable acogida que ha recibido del pueblo dominicano, entendí por qué al día de hoy José Luis Corripio Estrada (don Pepín), personifica al empresario ideal, con responsabilidad social y de visión sostenible.

Maravillosa lección

Es hablar con hechos, en esencia se trata de reconocer a través de acciones de valor a ese entorno que te permitió crecer y desarrollarte. Se trata de una acción inédita en su tipo, pues hasta ahora no lo he oído ni he visto entre sus colegas, aunque sé que en el empresariado dominicano existen personas comprometidas con el bien común; ojalá se animen también a multiplicar acciones parecidas... Felicitaciones para don Pepín y su familia y como dominicana el agradecimiento y reconocimiento desde el corazón, y que Dios los bendiga!

Festival Presidente

Cuando la siembra es buena no importa los años que pasen para ver y disfrutar los frutos. Con filosofía y mística de trabajo la Cervecería Nacional Dominicana celebró con majestuosidad los veinte años del Festival Presidente, el más emblemático de la zona del Caribe. Fueron muchos meses cargados de estrés, trabajo y un corazón latiendo a mil para resumirlo en tres días, cada uno con su propio acento... No cabe duda que el pueblo dominicano disfrutó a plenitud del evento, el cual se caracterizó por la organización, la seguridad que se vivió y la diversidad de expresiones artísticas. Yo la pasé divinamente, me encontré con amigos a los que les tengo gran cariño como Charlie Mariotti, Ito Bisonó, Dania Goris y el encantador y maravilloso ser humano Franklin León, presidente de la entidad, un anfitrión de primera quien con su don de gente y calidez nos hizo el mejor el momentoÖ Gracias a Luis Rubio por sus finas atenciones.

CaminoXmiFamilia

Este domingo yo caminaré por mi familia, te invito a partir de las 9:00 de la mañana ir a la Abraham Lincoln a caminar por la tuya, por los valores, por el amor y la unión entre todos. La caminata terminará en el parque Eugenio María de Hostos con la celebración de la Santa Misa. Nos encontramos el domingo!

Les dejo mi ternura.