¡Sueño con crear oportunidades!

Ana Mercy Otañez

Quiero ir por la vida, abriendo puertas, enseñando trayectos, compartiendo conocimientos, promoviendo relaciones, recomendando libros y cursos, debatiendo temas de interés común, compartiendo patrones de éxitos, haciendo estrategias, creando guiones que desarrollen planes de vida, solo así agregaré valor y significado a las personas que por “diosidencia” están en mi entorno o se crucen en mi camino. Siempre he dado crédito a la teoría que toda persona que llega a nosotros es por decisión divina. Algunas traen bendiciones que nos tocan el alma y se quedan para siempre; otros llegan como lecciones que dejan aportes en nuestro desarrollo como personas y en algunos casos también como profesionales. De lo que sí estoy segura es que las mejores personas llegan sin buscarlas y de eso puedo dar testimonio al reconocer las contribuciones de un grupo de personas con la que he tenido que relacionarme sin proponérmelo desde hace justamente un año. A ninguno los conocía, ni tenía la más mínima idea de que por alguna razón caminaríamos juntos. Sin buscarlo hoy todos ocupan un lugar en mi vida, de una u otra manera desde sus posiciones laborales, su formación individual y sus propias creencias se han convertido en seres significativos para mí, que día a día me suman valor. ¡Y eso me basta! Porque tengo muy claro que: “Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda necesitar”. Y es en la justa valoración de las personas que nos rodean donde damos el primer paso para crear empatía y sólo así llenos de humildad reconocemos sus colaboraciones a nuestra efectividad. Sus aportes no son materiales. Nos hemos unido por una causa laboral y hemos formado una mezcla llena de acciones que ha dado como resultados la reafirmación, el redescubrimiento de nuestras fortalezas a través de consejos y directrices, lo que nos ha hecho un grupo enfocado, que trabaja en equipo con el propósito de dar lo mejor de nosotros, al tiempo de alcanzar la superación particularÖ Pero el mayor aporte de esta unión ha sido, “sacudir su cerebro”, y poder ponerlos en sintonía con sus sueños. Estos hombres y mujeres no ostentan su condición profesional, hay licenciados, estudiantes y quienes solo trabajan, ha sido su integridad y el diario compartir los que nos ha convertido en familia, porque sin plantearlo todos los días me añaden una cantidad indeterminado de conocimientos, quizás en la misma proporción que yo busco crearles oportunidades propias, sabiendo que: “El éxito no se mide en dinero sino en la diferencia que marcas en las personas”. Cuando trabajamos para lograr una meta buscamos estratégicamente a los expertos creyendo que tendremos más y mejor apoyo. ¡Error! De quien usted menos se imagina se obtiene el mejor consejo, piense en las “cábalas” de los campesinos o de nuestros ancestros. La verdadera satisfacción personal es poder ir por la vida consciente en añadir valor a las personas sin esperar gratificación, esta llega en resultados que solo vemos convertidos en milagros en la vida de nuestros seres queridos o de nosotros mismos. Cuando ayudas, los beneficios llegan solos y recibes en grandes satisfacciones que cobras cuando menos los esperas y más lo necesitas. Hasta la próxima semana.