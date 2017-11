Alexandra Vidal talento en favor de los niños

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Las creaciones de alta costura de Alexandra Vidal la han posicionado como una de las más importantes diseñadoras latinas. Cuidadosa de los detalles, cada una de sus propuestas es una exquisita obra de arte. Desde hace varios años sus diseños adornan las vitrinas de la exclusiva tienda Bergdorf Goodman, en New York.

Por primera vez en República Dominicana, Vidal presentará su colección, y lo hará en favor de los proyectos de la Fundación Heart Care Dominicana.

En sus inicios sus colecciones fueron Ready to Wear, ¿cómo se da el proceso de llegar a la alta costura?

Yo me establecí como diseñadora primero en Miami, donde vivía antes de casarme. Este es un mercado mayormente dirigido al Ready to Wear; y me enfoqué en lo que los consumidores pedían. Al contraer matrimonio y mudarme a NYC, aproveché para reestructurar mi enfoque como diseñadora. Me tomé un año para la reorganización y lancé mi primera colección de alta costura en el 2007. El diseño de alta costura siempre fue mi pasión; y NYC me dio la oportunidad de realizarlo en un mercado más abierto al Couture.

En el mundo de la moda hay mucha competencia, ¿qué caracteriza sus creaciones que han sido tan aceptadas y reconocidas?

Considero que mi elemento diferenciador es el nivel de detalle con el que trabajo. Le pongo mucho énfasis a cada elemento de mis vestidos, ya sean plumas, plisados bordados, entre otros. Creo que con un mercado tan saturado mi atención al detalle me hace resaltar.

Además, no vendo en todos lados, yo tengo exclusividad con Bergdorf Goodman y solo en el departamento de alta costura.

Pocos diseñadores latinos triunfan en el mercado anglosajón, usted está en esa lista, ¿cuál ha sido la clave?

Mantener mi colección pequeña y diferente.

Eso me lo recomendó Calvin Klein en una cena; y tenía razón. Solo diseño doce piezas de alta costura al año, y algunos vestidos a la medida por solicitud.

En sus diseños utiliza colores y elementos de la naturaleza, como plumas de aves, ¿algún motivo especial?

Nací en Miami de padres cubanos y estoy casada con un dominicano. Me inspira mantener esas raíces latinas donde se ven mucho los colores impactantes; y siempre he sido amante de las aves de la región.

Esta es la primera vez que presenta sus creaciones en tierra dominicana, ¿cuáles son sus expectativas?

Mi deseo ante todo es que este evento sea de muchísimo éxito y podamos hacer una contribución valiosa a Heart Care Dominicana.

Creo que es de suma importancia devolver a nuestros países el cariño que recibimos, en la medida que cada uno pueda, y este fashion show es para mí una oportunidad para poner mi talento a disposición de los más necesitados en la República Dominicana que tanto amo. Mi esposo es dominicano y me enorgullece colaborar con tan bella causa en su país.

Yo recuerdo que en una entrevista con Ritmo Social me preguntaron si me gustaría presentar mi trabajo en el país y contesté que me encantaría. Cuando Susana Caro me llamó para invitarme a participar en este evento, lo acepté de inmediato. Yo me considero parte dominicana. Siento que estoy aportando a mi “otra” nacionalidad, y estoy feliz.

Cuéntenos sobre la colección que presentará en favor de la Fundación Heart Care Dominicana.

Yo me inspiré y no me limité a una colección en especial; sino que quiero llevarle al público dominicano una presentación de mis trabajos en general; es decir, una retrospectiva de lo que es en esencia Alexandra Vidal.

Algún diseñador latino que haya sido fuente de inspiración y admiración.

Oscar de la Renta, indudablemente, porque mantuvo siempre sus raíces bien plantadas en cada uno de sus diseños.

Si no fuera diseñadora, ¿qué profesión hubiese elegido?

La verdad es que esto es lo único que sé hacer, además de ser buena esposa (risas).

Le doy gracias a Dios por permitir hacer de mi sueño una realidad, porque me llena y me hace feliz poder diseñar y hacer que las mujeres que elijan mi ropa se sientan especiales.