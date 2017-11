“Vivir y dejar vivir": Albert Staffeld

Santo Domingo

El equipo de Las Sociales de esta editora rinde un homenaje al relacionista público que cultivo en este medio una relación de respeto y amistad.

Es bien sabido que al montarnos en el tren de la vida, vamos de vagón en vagón, y en cada uno depositamos nuestros dones, compartimos nuestros talentos y rociamos pequeños detalles que hacen grandes las relaciones y perdurables los recuerdos en las personas que nos aman y quieren. Al momento de hacer una parada hacia otro destino nos despedimos con la certeza de haber dejado un legado…

Quienes conocieron a Albert Staffeld escucharon aunque sea una vez su frase insigne "Vivir y dejar vivir". En honor a su memoria el equipo de Las Sociales ha decidido compartir esta entrevista publicada en nuestras páginas, para recordarlo "como un ser humano espontáneo, sincero, amigo de los amigos, enemigo de la traición y de la falsedad, y en especial, una persona muy dada al cambio a quien le gusta estar en constante evolución", como él se autodefinió en la entrevista.

Aquí la crónica realiza por Débora Yebra

MÁGICO HOBBIE

Albert Staffeld: “Soy un adicto a la aviación”

SE CONSIDERA EL MEJOR EJEMPLO DE UNA PERSONA FELIZ, PORQUE TIENE A SUS HIJOS, SU FAMILIA, SU TRABAJO SOÑADO, SALUD Y METAS LOGRADAS

Lo que más goza de volar, es la sensación de libertad e independencia que le brinda estar en el aire.

Débora Yebra

Quienes conocen a Albert Staffeld saben que es un exitoso empresario de comunicaciones, un hombre amistoso, lleno de vida y poseedor de buenas cualidades humanas y profesionales, pero pocos saben de sus aficiones, que se caracterizan por basarse en la aventura; ejemplo de esto es su amor por la aviación.

Desde pequeño siempre le gustaron los aviones, afirma convencido que la inclinación por la práctica del vuelo de aeronaves es algo “con lo que se nace”. A lo largo de toda su vida siempre ha estado muy en contacto con este mundo; comenzó 18 años atrás haciendo un curso de piloto, pero lo dejó debido a que estaba cursando la carrera de Administración de Empresas.

Hace ya un tiempo decidió terminarlo y sacar su licencia que le permite estar al mando de un avión y llevar pasajeros consigo.

Los fines de semana Albert se dedica en cuerpo y alma simplemente a volar, lo cual disfruta en grande “por la sensación que me da allá arriba, es algo que sólo un piloto sabe describir, se ve el mundo desde otra óptica, es más fácil entender las cosas; sientes libertad e independencia, además es mágico, uno está aquí ahora y en minutos puedes estar en Las Terrenas o Constanza. Soy un adicto a la aviación”, confiesa emocionado.

El miedo nunca ha sido una palabra en el diccionario de Staffeld, para él no hay nada más noble que un avión, “la aviación es sumamente segura sobre todo si se observan todas las reglas no se tiene porqué temer, claro que es una actividad muy precisa en la que no se puede estar inventando”, plantea.

Al preguntarle si alguna vez le pasó por la mente dedicarse a esto como una profesión, respondió afirmativamente, pero fue algo que tuvo que descartar por respeto al tiempo que le gusta brindarle a los suyos.

“El dedicarse a la aviación como profesión es muy sacrificado, yo soy muy apegado a la vida familiar y sobre todo a mis hijos que son lo más grande que tengo, los amo”. Albert de 6 años y Karla Paola de 9 son sus dos retoños, ambos vuelan con él y les encanta hacerlo.

Igualmente comparten los tres realizando ski acuático y montando four wheel.

El resto de su tiempo libre, Albert lo invierte en otros deportes extremos como el kiteboarding, rapel y buceo. Cabe destacar que es fundador de la Federación Dominicana de Ski Acuático y de la Asociación Dominicana de Deportes Acuáticos.

UN FANÁTICO DE LOS

DEPORTES EXTREMOS

El entrevistado preside Staffeld y Compañía, una empresa de comunicaciones integradas que lleva diez años en el mercado local y que posee una importante alianza con la red internacional de relaciones públicas COMYA.

Para él este negocio es lo que siempre soñó, ya que le permite el estilo de vida que le gusta y puede deleitarse con sus hobbies cotidianamente.

En relación con sus cualidades se define como espontáneo y sincero, amigo de los amigos, enemigo de la traición y de la falsedad, y en especial, una persona muy dada al cambio a quien le gusta estar en constante evolución. Su filosofía de vida es “Vivir y dejar vivir”.

“Vivo mi vida como yo entiendo que debo vivirla, sin hacerle daño a nadie, trato de ser discreto y creo que lo he logrado”, aporta.