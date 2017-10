Moisés Samaniego: Versatilidad en la moda

Rosmery Méndez Vargas

rosmery.mendez@listindiario.com

Santo Domingo

Un soñador, al que la vida premió con un talento increíble, pero además con un corazón tan grande como sus sueños; noble, carismático y muy risueño, así es el diseñador Moisés Samaniego.

Este año se estrena como emergente en DominicanaModa y el entusiasmo le brota por los poros cuando habla de la moda, de los diseños y de su participación en el evento. Al mirar sus ojos es como si se trasladara a ese mundo.

Su madre, Elizabeth Samaniego, decidió inscribirlo en clases de arte con una maestra particular, debido a que una de sus profesoras del kínder le dijo que el niño tenía un gran talento. “La pasión por la moda la tengo desde que tengo noción de mis habilidades motrices, mucho antes de empezar a escribir, dibujaba siluetas y ropa”.

Antes de graduarse de la escuela, uno de los tantos diseños que tenía en carpeta lo hizo realidad. Pero no fue cualquier trabajo, era uno muy especial, el vestido de novia de su hermana, un corte imperio, con perlas incrustadas “ese vestido fue algo simple, pero clásico, ese es el estilo que estoy tratando de retomar ahora, porque me había mantenido experimental”.

A los trece años tuvo la osadía de presentar cuatro propuestas en Miss Perú, que fueron aprobadas. En ese momento su madre se sintió muy orgullosa y, como ella es de nacionalidad peruana, sus familiares, que viven allá, confeccionaron los vestidos y los llevaron al certamen, pero cuando el jurado se dio cuenta que Moisés era menor de edad la solicitud fue denegada.

Una vez que termina la escuela decide estudiar diseño y moda en Altos de Chavón. Es estudiando allí que recibe la propuesta de la Miss República Dominicana del 2010, Alba Álvarez, para que le confecione el traje típico que iba a utilizar en el certamen celebrado en Ecuador: “Le realicé el traje ‘Tesoros de mi tierra’, inspirado en la agricultura dominicana y el tema azucarero. Era un vestido ceñido, en corte sirena con capas que simulaban las olas del mar. Además se le aplicaron gemas de ámbar y larimar con tallado taíno”.

Seguir escalando en el mundo de la moda era el objetivo de este joven que nunca detuvo sus sueños, por lo que luego de terminar la escuela se fue a Nueva York a realizar una pasantía con el diseñador Hernán Lander, y paralelo a esto trabajaba con la marca Club Mónaco, donde aprendió sus primeras experiencias en el mundo de la moda.

Europa también fue uno de sus destinos; estudió Diseño de moda en Parsons, en su sede en París.

“Al graduarme en Chavón presenté mi primera colección como proyecto final, y poco después en el 2011 saqué al mercado la marca Moisés Samaniego”. Ahora el objetivo del diseñador es volver a lanzar la marca, pero de manera no homónima para no involucrar su imagen, se llamará solo Samaniego “yo creo que el trabajo no es mío exclusivamente, somos un equipo y quiero que ellos también sean reconocidos”.

Ser modelo también estuvo en sus planes, dejó el diseño durante un tiempo para desfilar por algunas pasarelas internacionales, con la Red Model Management.

Que su primera vez en la semana de la moda sea en la Ciudad Colonial fue una noticia que llenó de alegría a Moisés, ya que en su niñez vivió en sus alrededores, por lo que se convirtió en su lugar favorito. El Parque Duarte aún es el punto de encuentro familiar. Por esto, su colección se llama ‘Las Damas’ teniendo como inspiración a María Álvarez de Toledo, la primera virreina de América Colonial.

Los materiales de la indumentaria medieval son el punto de partida en éstas creaciones: seda, terciopelo, tafetán, brocados, pieles, fibras de alpaca, organzas, etc.: y las técnicas a utilizar incluyen bordados, tejidos, telares, filigranas, slashing, aplicaciones en gemas, perlas y cristales, entre otras.

Definitivamente, a este joven talento de la moda todavía le queda tela por donde cortar. Sus 26 años no lo han detenido para presentar sus propuestas por las mismas pasarelas que los de larga trayectoria, es por esto que seguiremos escuchando de Moisés Samaniego por mucho tiempo.