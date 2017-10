Oscar de la Renta en favor de los niños

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Los amantes y seguidores de los diseños de la firma Oscar de la Renta están de pláceme. Tendrán la oportunidad de adquirir las piezas de la colección Otoño/Invierno 2017 presentada en New York el pasado año por Fernando García y Laura Kim, directores creativos de la marca.

Para tales fines se ha organizado el primer ‘Trunk Show’ que la casa de alta costura presenta en República Dominicana.

“Es un encuentro por invitación que busca que las seguidoras de las creaciones de Oscar de la Renta puedan tener una mejor interacción con las piezas y apreciar todos los detalles sin la distancia característica de los desfiles. Nuestro propósito es crear una experiencia más cercana, donde las asistentes sientan la magia y esencia que rodea la marca”, explicó Giselle Mustonen Haché, Store Manager de Oscar de la Renta.

La colección cuenta con 80 piezas y es la primera creada por Fernando García y Laura Kim al volver a la firma como directores creativos.

“Cada creación mantiene la esencia de elegancia y feminidad que caracteriza a Oscar de la Renta, pero con ese toque jovial y vibrante que ellos le han impregnado. Además tendremos lentes, accesorios, carteras y joyería, y un personal de la tienda en New York para ofrecer la asesoría necesaria”, agregó Mustonen Haché.

El evento, que se realizará los días 3 y 4 de octubre en la Casa del Diseñador, Casas del XVI, en la Ciudad Colonial, destinará el 10% de las ventas al Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta, ubicado en la comunidad de Punta Cana.

“Agradecemos a la firma la generosidad.

Nos complace que una parte de los fondos obtenidos con el ‘Trunk Show’ sea destinada al centro, porque este modelo de salud es el fruto de los sueños de Oscar de la Renta y Frank Rainieri. Juntos desarrollaron una historia de trabajo en favor de los niños de Punta Cana. La empatía que siempre demostró don Oscar por los más necesitados y el gran sentido de sensibilidad social de Frank Rainieri dan respuesta a este esquema empresarial moderno de poner a disposición las fortalezas de la empresa para contribuir con la mejora de la comunidad”, dijo Paul Beswick, director de Relaciones y Proyectos Comunitarios del Grupo Puntacana.

Para este equipo, decir Oscar de la Renta no es solo hablar de una marca de categoría superior, es hacer referencia al concepto de solidaridad en su más amplia expresión. “De alguna manera este tipo de acciones mantienen vivo el espíritu de Oscar de la Renta. Al adquirir una pieza o algún accesorio los invitados no solo harán una inversión interesante, también van a contribuir con una noble causa.

Oscar de la Renta era la combinación perfecta entre el hombre emprendedor y exitoso y el ser humano inigualable.

Sus creaciones lo mantienen vivo, pero también la permanencia de su obra en favor de los demás”, concluyó Giselle Mustonen Haché.



OTOÑO INVIERNO 17 . La elegancia y feminidad son características que distinguen las creaciones de la firma.

UN POCO DE HISTORIA.

El término ‘trunk’ (que significa baúl en inglés) se refiere a presentaciones privadas que ponen al alcance de las personas las prendas de pasarela de importantes diseñadores antes de que lleguen a las tiendas. Los ‘Trunk Show’ iniciaron cuando no era popular que los diseñadores tuvieran boutique propia y literalmente acomodaban sus diseños en baúles, para ir de una ciudad a otra y mostrar así sus colecciones, temporada tras temporada. Este tipo de encuentros exclusivos, y a puerta cerrada, se popularizaron en Estados Unidos en los años 80 y 90, siendo pioneros Carolina Herrera y Oscar de la Renta.

UNA FRASE.

“La moda es vestir acorde a las tendencias. El estilo es ser tú mismo”, Oscar de la Renta.

Aporte

El Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta tiene capacidad para atender diariamente a más de 100 niños. Ofrece servicios de medicina ambulatoria, familiar y preventiva así como odontología pediátrica, sonografía, laboratorio, emergencia, farmacia y ambulancia.

Además funciona como centro de entrenamiento y capacitación para médicos, bioanalistas, enfermeras, y estudiantes de medicina de la región.

“El proyecto es el resultado de una alianza público-privada conformada por la Fundación Grupo PuntaCana, el Ministerio de Salud Pública, Akron Children’s Hospital de Estados Unidos, Edward Via College of Osteopathic Medicine (VCOM) y el Servicio Nacional de Salud (SNS). La administración y operación está a cargo del Servicio Nacional de Salud y Edward Via College Osteopathic Medicine, con la supervisión de un organismo de dirección compuesto por todos los miembros de la alianza”, explicó Paul Beswick, director de Relaciones y Proyectos Comunitarios del Grupo Puntacana.