Laura Franco fusiona arte y diseño

Melisa Gómez

melisa.gomez@listindiario.com

Santo Domingo

Cuando se habla de artistas plásticos de la nueva generación es imposible dejar a un lado a la joven polifacética Laura Franco, una entusiasta y creativa de las artes visuales y tendencias de moda, que busca posicionarse en el mercado local e internacional.

Franco es nativa de Santiago de los caballeros, y hace dos años y medio concluyó sus estudios en Milán, Italia, regresa a República Dominicana con conocimientos frescos a ponerlos en práctica y sacarle provecho a lo aprendido.

“Mi trabajo artístico es reconocido porque uso como herramienta el collage de forma manual, creando texturas de diferentes colores. Luego las escaneo y las digitalizo; continúo experimentando para sacarle más texturas hasta obtener efectos inesperados y cuando finalizo ese proceso es que hago los collage, unos más decorativos, otros más abstractos, después los imprimo, texturizo y finalmente lo coloco en su vestidor”, explica Franco sobre el proceso de su trabajo.

“El collage nació como una expresión muy personal. Es mi parte creativa dentro de la moda, pero nunca me imaginé que la gente estaba pendiente de lo que hacía. Me inspiro en la textura de los colores, el contraste que estos presentan, la atmósfera y en las sensaciones que tengo mientras voy trabajando”, expresa entusiasmada.

La preparación a hecho que esta joven se destaque en todos sus. “Inicié en el mundo artístico en el 2011, estudiando Diseño y Comunicación en la Escuela de Altos de Chavón, después entré al programa de Grado de Estilismo de Moda y Dirección de Arte en el Istituto Marangoni, en Italia, terminando el mismo con nominaciones al “Mejor Estilismo y Portafolio” y exponiendo mis trabajos en el “Degree Show by Istituto Marangoni 2014”, asegura.

La artista comenta que durante su estadía en Milán tuvo la oportunidad de hacer una pasantía como Asistente de Redacción y Editorial en Vogue Italia, también fue consultora de tendencias en Conde Nast y colaboró en WGSN (World Global Style Network), una plataforma que se dedica al análisis de tendencias de modas.

Sus trabajos también han sido utilizados en la plataforma de ‘Moda Talents’ en la Expo Milano 2015. Asimismo, resalta que en República Dominicana ha trabajado para diferentes publicitarias en largometrajes y cortometrajes como directora de Vestuario y Arte.

Entre las exposiciones de artes que ha participado se encuentran: Narrativas Emergentes, Autodefiniciones, Femeninas y Sobres, presentada en la galería de Arte San Ramón, bajo la curaduría de Paula Gómez.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es lo libre que puedo ser, hasta donde puedo llegar sin que nadie me esté dirigiendo, crear cosas diferentes; esa búsqueda personal que hace que no sea conformista. Cuando estoy haciendo algo no me ato a nada, simplemente lo hago y si no funciona lo cambio, amo lo que hago”, finaliza la artista.