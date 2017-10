Emma Balaguer: En un 'vuelo interior'

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Santo Domingo

Emma del Carmen Balaguer ha hecho de su silencio una obra y de su obra un lenguaje en el que se puede encontrar un mundo intimado, pero con vocación de diálogo estético-sensible.

Su pintura y su dibujo se convierten en rutas perceptivas que descubren sus manos desde su ojo interno. Así describe el crítico de arte, Odalis Pérez, el trabajo de esta dama.

Emma es descendiente de artistas y escritores y está casada con el cineasta ”scar Grullón. En su casa se respira arte por doquier. En un área exclusiva tiene su estudio en donde su musa para pintar es la quietud de la noche.

Desde pequeña tuvo la inquietud de pintar, vocación que perfeccionó en la Universidad Autonóma de Santo Domingo (UASD), Escuela de Artes de Bellas Artes y en el taller de Germán Ricart.

Confiesa que se casó muy joven, y por esto se mantuvo un poco en el anonimato, pero ahora con sus hijas ya profesionales está más dedicada a pintar para hacer posible su gran sueño de una muestra individual.

Al principio su pincel era para bodegones y paisajes hasta que llegó un momento que quería algo más. Deseaba expresar toda su pasión artística reprimida y comienza un estilo que muestra en la exposición virtual “Euforia”. A pesar de su éxito, sus trazos siguen exigentes e insaciables y continúan un camino perfeccionista y por fin llega a lo que ha denominado ‘‘Vuelo Interior”, en donde se reencuentra como artista y crea un mundo nuevo en el que habita la sensibililidad, el amor y la humildad.

Asegura que es muy difícil vivir del arte en el país porque la sociedad en sentido general no aprecia lo que un artista hace. “Es algo único e irrepetible y con un precio incalculable”.

Reconoce que tiene un don innato para externar a través del pincel lo que lleva dentro. “Cuando pinto me desconecto. Me dejo llevar de mi interior. Y todo fluye, y cuando veo los resultados me doy cuenta de que he crecido”, dice la artista.