Daniel Dalet: camino al éxito

Maritza Morillo

maritza.morillo @listindiario.com

Santo Domingo

Daniel Dalet es un joven inquieto, con una visión de progreso que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. A la hora de tomar decisiones lo hace consciente de que todo comienzo es difícil, sin embargo, no le teme al fracaso, pues entiende que el que no se arriesga no logra sus sueños.

Hablar de sus inicios en el mundo de los negocios lo lleva a recordar aquellos años de estudios universitarios, en (“Bachelor of Science”, en Babson College). Cuenta que tras culminar su preparación se quedó por casi una década trabajando en Boston, Estados Unidos, en el área de fondos de inversión, relacionado al emprendimiento y su impacto en la creación de valor para el accionista.

Luego de vivir esta experiencia y tener los conocimientos necesarios le surgió la idea de emprender su propio proyecto, y es ahí cuando se monta en el tren de hacer algo que, además de generar ingresos, tuviera un impacto social.

Ya listo para iniciar su vuelo, Dalet, junto a su primo Abel González, presentó las credenciales de “Clarke’s Organics”, una empresa familiar dedicada a la fabricación de productos naturales a base de coco y precursora de la marca ‘SoloCoco’ y la línea SoloCoquette’.

“Cuando nosotros decidimos embarcarnos en este proyecto buscamos la forma de fabricar una marca que agregara valor localmente, y sin temor a equivocarme, ésta fue la mejor decisión. Llegar a San Pedro de Macorís, donde tenemos nuestra sede, con una vacante para 10 personas y encontrar una fila de más de 250 mujeres en busca de empleo, confirmó que estaba en el camino correcto”, dijo Dalet.

“Conocer la necesidad y vulnerabilidad en que vivían esas mujeres, en su mayoría madres solteras, como familia, nos hizo cambiar el enfoque de la empresa y nos focalizamos alrededor de ellas, para así darles la oportunidad de mejorar su estilo de vida y el de sus hijos”, concluyó el joven, quien en cada palabra deja claro la satisfacción que siente por el deber cumplido.

Se emociona al hablar del desenvolvimiento y entrega con que trabajan cada día las mujeres en la compañía que dirige. Dice que cada una ha logrado superarse y crecer dentro de las responsabilidades que tienen sobre sus hombros.

Satisfacción

La alegría que siente por los logros obtenidos queda reflejada en cada una de sus palabras. Contar la historia de cómo iniciaron y donde están situados como empresa, es algo que lo motiva cada instante a seguir luchando por el crecimiento de “Clarke’s Organics” y su marca ‘SoloCoco’, la cual ya se comercializa en varios países de Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, Chile y Emiratos Árabes.

Daniel Dalet no se detiene ante las adversidades de la vida, e invita a la juventud a buscar la forma de salir a flote y no sentarse a esperar que las cosas cambien sola, los motiva a buscar la forma de crear proyectos que les permitan generar ingresos para mejorar su futuro y colaborar con el progreso del país.

“Entiendo que no es fácil embarcarse en un negocio sin saber cómo te irá, pero es peor detenerte a esperar que todo llegue sin mover un dedo”, concluyó Dalet

Para Daniel, su familia es su más preciado tesoro. De su padre, Enrique Dalet, aprendió que el trabajo dignifica al hombre; y de su madre, Angelita, que el respeto a los demás te enaltece como persona.

Pasiones

Al preguntarle sobre las grandes pasiones de su vida, Daniel Dalet no dudo en decir el nombre de Maja, su hija. “Es mi razón de ser, su llegada cambió mi existir. De mi esposa, Gabriela, te puedo decir que es mi otra mitad y fortaleza, sin lugar a dudas, es el amor de mi vida. Es una mujer muy especial, que parece de otra época y quien está fajada conmigo haciendo lo posible para construir un mejor futuro para nuestra familia y el país.

HOBBIE

Es un apasionado de la cocina y el deporte, pero los favoritos son el surf y el golf.