Etiqueta para caballeros

Lynda Rodríguez

Especial para LISTÍN DIARIO

Con motivo del Día de los Padres, en el artículo de hoy compartiremos algunos consejos prácticos que los hombres pueden tomar en cuenta para lograr la distinción, delicadeza y elegancia que destacan a un verdadero caballero.

Abra la puerta

Esto sonará quizá pasado de moda, pero no lo es y, créanme, que muchas mujeres se fijan en ello y también nos gusta cuando un hombre lo hace (aunque no lo digamos). Cuando vaya a montarse en un vehículo con una mujer, acompáñela para abrirle la puerta y después proceda a dar la vuelta al otro lado que le toca a usted para montarse. Ya no es costumbre que cuando lleguen al destino, la mujer espere dentro del vehículo para que el hombre le abra la puerta (en mi opinión es exagerado y se vería hasta ridículo, a menos que la señora sea de avanzada edad o tenga alguna discapacidad) pero ese detalle extra de que, si se van a montar al carro, el hombre le acompañe y abra la puerta queda fenomenal, incluso ¡hasta cuando es ella quien va a manejar!

TODA DAMA APRECIA LOS DETALLES

Un sencillo recordatorio: ser caballero nunca pasa de moda y no tiene edad. Una dama, ya sea niña, joven o adulta siempre aprecia los detalles de caballerosidad en cualquier hombre, niño o joven.

Esos gestos que lo hacen distinguir positivamente. Un padre debería ser ejemplo para sus familias e hijos. No sólo demostrarlo en la calle, en los negocios, a nivel social, sino en la casa con su familia. Recuerde que ustedes son el ejemplo para sus hijos y son la cabecilla del hogar. Ustedes son la primera relación de su hija. Cómo usted trata a su esposa, su hijo lo copiará. Como usted trata a sus hijas será el parámetro que ellas tendrán para saber cómo deben tratarlas a ellas en un futuro. Está demostrado que los padres que comparten más tiempo con sus hijas, las ayudan en sus tareas, son fieles a sus esposas y son íntegros en casa, tienen más probabilidades de que las relaciones que sus hijas establezcan con hombres sean más exitosas, pues están acostumbradas al buen trato, a relacionarse con el sexo masculino, saben distinguir lo que está bien de lo que está mal, conocen lo que es ser bien tratada y correspondida.

Recuerde que, si es padre, estos gestos personales que usted demuestra en el trato y en la forma, no sólo le beneficiarán a usted a nivel social y profesional, sino que estará dejando un ejemplo positivo para su familia, sus hijos, sus hijas y sus futuras generaciones.

PONERSE DE PIE

Aunque suene pasado de moda, el ponerse de pie cuando corresponde es un gesto que destaca a cualquier hombre, no importa la edad. El hombre se pone de pie siempre al saludar, no importa si saludará a otro hombre o a una mujer, y es un gesto que lo tiene muy presente un caballero de buena educación y liderazgo. Igualmente, si anda acompañado de una dama en un restaurante, por ejemplo, se pondrá de pie cuando ella se retire para ir al baño y se pondrá de pie una vez que ella regrese a la mesa.

Probablemente, algunos de los hombres que estén leyendo este artículo en este momento se lo encontrarán raro, pero recuerde la escena de la película “Pretty Woman” con Julia Roberts y Richard Gere donde en una escena del filme, tres exitosos empresarios estaban sentados en la mesa de un lujoso restaurante con Julia (la protagonista), cada vez que ella se ponía de pie, los tres caballeros hacían lo mismo.

ESPERAR FUERA DEL VEHÍCULO

Cuando pase a buscar a una mujer, en lugar de esperarla dentro del carro, espérela afuera del mismo. Es un detalle de caballerosidad, muy masculino, que le hará distinguir.

Tocar el timbre

Cuando pase a buscar a una dama a su casa para salir, no importa la relación que tenga con ella (ya sea amorosa o de amistad), en lugar de avisarle por Whatsapp, toque el timbre. Y aquí aprovecho para ilustrarlo con un ejemplo reciente, hace unos días un buen amigo de hace muchos años, pasó a buscarme junto con su novia, a la casa de unas amistades en Miami. Se desmontó del vehículo y tocó el timbre (no hace falta decir que llegó justo a la hora que había quedado de pasarme a buscar). Todos, en la casa donde estaba, resaltaron positivamente la educación y distinción que demostró mi amigo con ese detalle.

CAMISAS CON BOLSILLO

Un consejo útil para el día a día: las camisas con bolsillo no se usan con chaqueta.

Medias

Asegúrese de que las medias sean lo suficientemente largas para que la pierna no esté expuesta cuando esté sentado.

Colores de la camisa

Así como los hombres son con menos complejos que las mujeres psicológicamente, así los colores de sus camisas. No se complique a la hora de elegirlas: blancas, azules o rosado claro son los colores que nunca le restarán elegancia y con los que nunca quedará mal. La camisa negra es una camisa informal que no se debe usar con traje, normalmente suelen usarla hombres más jóvenes o artistas. Recuerde elegir su camisa con colores apropiados al clima y al lugar a donde vaya. El negro, por ejemplo, no es apropiado para ir a la playa.

USO DEL PISACORBATA

El pisacorbata no se usa en eventos formales. En cambio, se usa, por practicidad, en trajes del día a día, para ir a la oficina o trabajar. El pisacorbata no debe colocarse demasiado alto o demasiado bajo. Se coloca entre el tercer y cuarto botón de la camisa, y no debe ser más largo que el propio ancho de la corbata.

Este accesorio sirve para sujetar y mantener unida la corbata a la camisa, no es para mantener unidas las palas de la corbata, ya que si sólo queremos atar las dos palas de la corbata, para eso basta el pasador interior de tela que la pala ancha lleva cosida en su parte trasera.

DETALLES DEL TRAJE

El traje cruzado es más elegante que el traje de hilera. Con un traje cruzado, a medida, conseguirá transmitir una elegancia y distinción mucho mayor.

Lo puede usar cuando requiera una imagen más formal y seria.

Cuando compre una chaqueta cruzada, fíjese en la cantidad de botones que tiene. Las disposiciones de botonadura posibles son: 6x2, 4x2, 2x1, 6x1, 4x1,6x3 y 10x4. El primer dígito indica el número de botones totales; mientras que el segundo indica el número de botones que se abrochan.

El traje cruzado 6x2 es el traje cruzado más común.

Aberturas traseras ¿Se ha fijado en las aberturas traseras del saco de un traje? Hay chaquetas sin aberturas, con una abertura o abertura doble. Si usted es un hombre que constantemente introduce sus manos en los bolsillos laterales del pantalón, el tipo de abertura doble es para usted.

El faldón que se forma, gracias a estas aberturas, siempre debe caer perfectamente y sin arrugas, cubriendo el trasero por completo. Cuide que no se deforme o se levante porque si no, entonces, el saco le queda corto.

Los botones del traje

Unos buenos botones en el blazer son de los pocos “accesorios” que puede llevar un hombre y favorecen a reflejar distinción en sus detalles.

Una chaqueta recta es un corte clásico que siempre le mantendrá a la vanguardia y además le favorece a todo tipo de cuerpo. Úselo abotonando el primer botón y deje suelto el segundo. Tenga presente desabotonar la chaqueta cuando se siente para que no se vea mal y acartonado.

Además, si se sienta con ella abrochada, se arriesgará a dañar la chaqueta o a que se le caiga un botón.

El último botón

Recuerde que el último botón del saco nunca se abotona (se deja siempre suelto para que, con el movimiento, no demerite la buena caída de la chaqueta).

NO ORDENE PRIMERO QUE UNA MUJER

Cuando esté en un restaurante con una mujer o, incluso, con su hija, un detalle imprescindible es no pedir lo que desea comer antes que ellas.

Siempre pregúntele a las damas que les acompañan qué desean ordenar y pida al camarero, primero, lo que ella o ellas deseen. Luego, proceda a ordenar su plato. Igualmente, cuando vea que su pareja, hijas o cualquier mujer que esté sentada con usted en una mesa, tenga la intención de llamar al camarero, adelántese a preguntarle qué desea para que sea usted quien levante la mano para llamarlo.

Estos pequeños gestos, me imagino, pueden sonar, incluso, ridículos para algunas personas que estén leyendo este artículo, porque quizá se preguntarán por qué seguir esto cuando hay este grado de familiaridad, entre esposas o hijas por ejemplo, pero, si en la casa, la mujer se encarga siempre de ciertas cosas ¿por qué el hombre debe olvidarse de otras? Además, recuerde que el hábito en esos detalles es lo que hace a un genuino caballero sumado a que estas costumbres y delicadezas se las inculcará usted a sus hijas para su futuro.