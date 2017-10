Camila Parker festeja por su 70 cumpleaños

EFE

Londres

Cuando Camilla Parker Bowles se casó con el príncipe Carlos, en abril del año 2005, se le adjudicó el título de princesa de Gales y duquesa de Cornualles. La popularidad de Diana como princesa de Gales y la fama de Camilla como la mala del triángulo amoroso, hizo que se decidiera que a Parker se le llamara duquesa de Cornualles, pese a que el título de princesa, que también posee, es superior.

Con los años la aceptación de Camilla ha sido notoria, y ha pasado de ser la mala de la historia a ser la buena. Tras años de riñas y escándalos, Camilla Parker cumple 70 años con la posibilidad de ser Alteza Real. Así van las cosas en la monarquía británica.

Camilla Parker Bowles festeja una cifra redonda que quiso celebrar por todo lo alto junto a su familia, pero también con un curioso gesto con el pueblo británico, compartiendo con ellos una imagen tomada por Mario Testino, fotógrafo de renombre internacional muy afín a la familia real de Inglaterra a raíz de su estrecha amistad con la desaparecida princesa Diana de Gales.

Este pequeño detalle ha creado una gran polémica, dado que no todos han visto con buenos ojos que la segunda esposa del príncipe Carlos de Inglaterra pose ante el lente del fiel amigo de Lady Di. Sin embargo, estas voces no han tenido una gran repercusión, porque no ha sido la primera vez que la cámara peruano se acerca a la que un día fue la “enemiga de su gran amiga”.

Mientras la duquesa no ha detenido la celebración y desde días antes asistió a una cena de gala que se organizó en su honor y comenzó a recibir felicitaciones en los actos oficiales que tenía programados. En el homenaje por el cumpleaños de Camila también incluyo también una celebración muy clásica del “estilo británico”: una fiesta del té.