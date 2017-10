Lo que debes saber sobre las visitas de cortesía

Sandy Pou de Fernández

Durante las visitas que realizamos a nuestros amigos, familiares y relacionados debemos tomar en consideración algunos puntos de importancia como:

Horas: Se ha de procurar que no sea en horas demasiado tempranas ni en aquellas en las que el ama de casa pueda estar ocupada en las tareas del hogar o próxima a las comidas. Las visitas pueden realizarse a partir de media mañana y media tarde.

Duración: La duración de una visita depende en gran parte del motivo que la ocasione, pero siempre hay que valorar, que por mucha confianza que se tenga con la persona que se visite, es preferible que sea más corta, a alargarla demasiado y servir de estorbo.

Visitas Inesperadas: Cuando una visita es inoportuna, el “saber hacer” de la anfitriona hará que se sienta a gusto y bien recibida, pero al mismo tiempo tendrá la suficiente inteligencia y serenidad para hacerle saber con delicadeza las ocupaciones o compromisos previos que tenía, dejando la puerta abierta para recibirla en otro momento, más apropiado cuando pueda atenderla mejor.

A enfermos: Siempre han de ser alegres, optimistas y breves, para no cansarlos. Se debe cuidar que el tono de voz no sea muy alto, para no aturdir a la persona enferma. Evitar las horas de las comidas y de mayor descanso. Si se presenta el médico, la visita saldrá discretamente de la habitación, así mismo cuando entre la enfermera a prestarle algún servicio.

Observaciones con relación a las visitas:

No está admitido hacer visitas de negocios a personas afectadas de reciente desgracia o entregadas al dolor. Se esperará el tiempo prudencial, salvo que el asunto no admita aplazamiento.

La persona que llama a la puerta debe respeto a los dueños de casa, tocará con poca fuerza, cualquiera que sea el grado de amistad.

No debemos golpear fuerte a la puerta de la casa donde sepamos hay enfermo grave.

La visita no será prolongada y no la repetirá hasta que haya pasado un tiempo prudencial.

Para entrar en la sala, deje pasar primero a las señoras y personas de mayor categoría.

Al entrar a la reunión, no se debe saludar con el beso “social”. Sólo se debe besar a las personas conocidas, de confianza.

Al tomar asiento, los sitios de respeto para hacerlo son por orden de preferencia: el sofá, las butacas y las sillas. El sofá y las butacas se deben reservar para las señoras, las sillas para las muchachas y los caballeros, salvo que sean mayores o ancianos.

No debe curiosear los objetos que pueda haber en la sala, especialmente si es la primera vez que se visita la casa.

Debe saber cómo sentarse, no puede dejarse caer en la silla. Debe tener una actitud elegante con las piernas siempre juntas.

Para despedirse lo mejor es la sencillez. Debe dar las gracias por la invitación, saludar amablemente y salir.

La dueña de la casa debe acompañar a los visitantes hasta la puerta y no debe cerrarla hasta que por lo menos hayan caminado a su auto, bajado el primer tramo de las escaleras o entrado al ascensor, si vive en un apartamento.

Llame al día siguiente para agradecer la invitación y las atenciones de los anfitriones.